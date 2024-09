Zuloaga opina que "cualquier acuerdo de financiación que cierre el Gobierno de Sánchez será bueno para toda España"

El secretario general del PSC-PSOE y portavoz parlamentario, Pablo Zuloaga, ha asegurado que está "convencido de que cualquier acuerdo de financiación que cierre el Gobierno de Pedro Sánchez será bueno para toda España o no será". Así se ha manifestado Zuloaga desde el Comité Federal que el PSOE ha celebrado este sábado en su sede de Ferraz, en Madrid, en el inicio del curso político, en el que ha asegurado que "me duele lo que está haciendo el PP en Cantabria", según ha señalado el partido en una nota de prensa. Durante su intervención, Zuloaga ha reiterado que el acuerdo de financiación "será bueno para defender la sanidad pública y para Valdecilla y para la educación pública a pesar de las privatizaciones del PP; para nuestros dependientes, a pesar del abandono y la muerte del PP y para bajar el precio de la vivienda a pesar de la especulación desmedida del PP, o no será". El secretario general, que ha encabezado la delegación cántabra, ha aprovechado su turno para afirmar que "me duele Cantabria donde el PP a día de hoy dice negarse a reunirse con Sánchez para defender la singularidad de Cantabria en materia de financiación", que pasa "por servicios públicos que atiendan las necesidades de nuestra población dispersa, envejecida, rural, con orografía compleja y con baja densidad". En este sentido, Zuloaga ha precisado que "no hablo de nada nuevo, ni que no sea justo, hablo de cohesión territorial". Así, se ha referido a que el PSOE "siempre ha garantizado y garantizará con Sánchez igualdad de derechos y oportunidades en cada territorio". Al respecto, ha dicho, "confío en el presiente y secretario general del Partido Socialista y en su Gobierno a la hora de defender la justicia social como lo vemos de forma medible en la creación de empleo o la generación de economía", porque "lo vemos y debemos defenderlo", ya que "a cada uno nos duele lo nuestro". Además, ha asegurado que "con Sánchez y con el PSOE, a Cantabria le va bien, igual que al resto de España". "Le va bien a Cantabria cuando el PSOE sube las pensiones a nuestros mayores y saca adelante una ley de paridad que garantiza derechos a nuestras mujeres, esto es justicia social; cuando suba el SMI o baje el precio del IVA de los alimentos o desarrolle fondos europeos para ayudar a las familias o generar empleo", ha destacado Zuloaga. Asimismo, ha reiterado que "de esto estamos hablando, de avanzar con Sánchez y con el PSOE o de no avanzar y por eso, como lo que me duele es Cantabria, yo invierto mi tiempo en destapar las miserias, las mentiras, las manipulaciones y los recortes del PP". Según ha manifestado el líder de los socialistas cántabros, "no me duele el PSOE, yo estoy orgulloso de este partido y del presidente Sánchez, lo que me duele es lo que está haciendo el PP en Cantabria". "Quien está frenando la Ley de Ciencia en Cantabria y quitando el futuro a miles de jóvenes es el PP, no el PSOE; quien no aplica la Ley de Vivienda castigando a miles de familias es el PP, no el PSOE: quien quiere derogar la Ley de Memoria Histórica, frenando localizaciones, exhumaciones y, en definitiva, derechos, es el PP, no el PSOE", ha aseverado. Por ello, ha asegurado que "me duele Cantabria" y ha enumerado que "me duele ver consultorios cerrados sin médicos por la política de desmantelamiento del PP; ver como mueren las vacas por la enfermedad hemorragia epizoótica mientras el PP se niega a tramitar ayudas o a financiar vacunas; como el precio de la vivienda se dispara en Cantabria mientras el PP lidera un discurso liberalizador del suelo fomentado la especulación y la masificación turística; y que el PP baja los impuestos a los que más tienen ahondando en la brecha territorial". "FIJAR NUEVAS METAS" Por otra parte, Zuloaga ha pedido a sus compañeros que "salgamos de este Comité Federal convencidos de que este partido lleva 145 años luchando por la España que hemos conseguido y que la podemos hacer crecer aún más ya que cada vez que el PSOE hace un congreso, nuestro país se fija nuevas metas". "Este es el camino, un 41º Congreso que nos permita seguir siendo la vanguardia de la vanguardia como aprendí en Juventudes Socialistas, peleando por lo que queremos como nos enseñó a todos mi querido Rubalcaba, sin dejar de defender la alegría como hicimos con Zapatero o hacer que pasase con este Gobierno, el de Sánchez", ha concluido.

