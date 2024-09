MÉS rechaza que se acoja a menores migrantes en tiendas de campaña y pide al Consell de Mallorca una atención digna

MÉS per Mallorca ha rechazado este viernes la posibilidad de que se acoja a menores migrantes no acompañados en tiendas de campaña y ha pedido al Consell que se les preste una atención digna. En este sentido, el portavoz de los ecosoberanistas en la institución insular, Jaume Alzamora, ha instado al presidente insular, Llorenç Galmés, a abandonar su política de confrontación con el Gobierno central y a actuar con el único objetivo de garantizar los derechos de los menores. "Ni Galmés ni el IMAS pueden rehuir de sus responsabilidades y tienen que poner todos los recursos y mecanismos a su alcance para garantizar una acogida y trato digno a los menores que han llegado a Mallorca", ha indicado. El mallorquinista ha avanzado que la formación siempre ha tendido la mano al gobierno insular en esta materia y ha reiterado su compromiso de colaboración. En este sentido, la consellera Rosa Cursach ha asegurado que el Consell dispone de espacios alternativos antes que tener que ubicar a los menores en una tienda de campaña. Ha calificado esta posibilidad como "indigna e inhumana". La consellera de MÉS ha asegurado que si realmente el Consell de Mallorca no tiene instalaciones y tiene que alquilarlas tendrán el voto favorable de MÉS.

