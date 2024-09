Rueda rechaza "las sobras" del "festín" independentista: "Desde Galicia defenderemos la igualdad con uñas y dientes"

El líder del PP gallego, Alfonso Rueda, ha advertido este viernes que no está dispuesto a "tolerar en ningún caso" que se "discrimine" a Galicia en materia de financiación en favor de otras comunidades como Cataluña y, tras semanas reivindicando la convocatoria de la Conferencia de Presidentes, ha rechazado tanto la vía de diálogo bilateral como aceptar "las sobras" del "festín" independentista. Tras la reunión de 'barones' populares convocada por el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, el también presidente de la Xunta ha esgrimido que, desde Galicia, tiene la intención de "defender con uñas y dientes" la igualdad desde españoles. Todo ello, al tiempo que ha insistido en que "el deber" de Sánchez es convocar "a todos" para abordar el reparto de recursos del nuevo sistema de financiación autonómica. Sin embargo, se ha quejado de que el jefe del Ejecutivo central "incumpla su obligación" de convocar la Conferencia de Presidentes, negativa que ha vinculado con que "pretende crear un modelo de financiación a medida del independentismo". En esta línea, ha rechazado cualquier planteamiento de negociación bilateral. "La respuesta del Gobierno de esta semana, aparte de estar salpicada de faltas de respeto, insultos directamente, a las comunidades, ha sido decir que, como el banquete que se le va a ofrecer al independentismo va a ser muy generoso, pues el resto vamos a poder dipooner de más sobras y, por tanto, no tenemos que protestar", ha reprobado. "En absoluto estamos de acuerdo con esto. Nos parece una falta de respeto absoluta y una discriminación flagrante que, además, va en contra de la Constitución", ha agregado, durante su comparecencia ante los medios el líder de los populares gallegos. 18.000 MILLONES DE LOS FONDOS NEXT GENERATION Feijóo y sus 'barones' territoriales han pactado este viernes un documento con una serie de reivindicaciones, como "parar" el llamado cupo catalán pactado entre el PSOE y ERC, una inyección económica de 18.000 millones de los fondos Next Generation y negociación de la financiación en foros multilaterales, renunciando a caer en la "bilateralidad tramposa" y las "subastas" del Gobierno de Pedro Sánchez. "Todos a una", ha proclamado Feijóo en una comparecencia abierta a los medios en un receso de la reunión que mantiene con sus 'barones' territoriales para exhibir un frente común contra el llamado cupo catalán y exhibir multilateralidad a la hora de negociar la financiación autonómica. Tanto la Xunta como el PPdeG han censurado de forma reiterada la gestión de los fondos europeos por parte del Gobierno central, por lo que los populares gallegos valoran con especial intensidad que el manifiesto suscrito este viernes incluya la reivindicación una inyección económica de 18.000 millones de los Next Generation. (Habrá ampliación)

