David Ramiro

París, 6 sep (EFE).- "Roland Garros es español". Esa es la frase que pronunciaron el madrileño Daniel Caverzaschi y el vigués Martín de la Puente para celebrar su medalla de bronce en Roland Garros en los Juegos Paralímpicos de París, en el mismo año en el que Carlos Alcaraz también ganó el torneo francés y hace un mes la plata en los Juegos Olímpicos.

Exultantes y felices aunque aún "asimilando" la hazaña conseguida en suelo francés. Así se mostraron al término del partido Daniel Caverzaschi y Martín de la Puente, los primeros tenistas en silla de ruedas españoles en llegar a semifinales de los Juegos Paralímpicos y, por tanto, también los primeros en ganar una medalla, en este caso de bronce.

Lo hicieron tras completar una hazaña en la pista Suzanne Lenglen de Roland Garros, ante unos nueve mil espectadores, la mayoría franceses cantando 'Allez les bleus' y animando a sus compatriotas, Federico Cattaneo y Stephane Houdet.

Los españoles ganaron 4-6, 6-4 y 10-5 en dos horas y dos minutos, tras sobreponerse a un primer set perdido y el ambiente hostil del público.

"Hubo un momento que el árbitro tuvo que poner un poco de orden por nosotros. Había momentos que entre saque y saque estaban gritando 'vamos' y no se escuchaba lo que pasada. Hubo que ponerse un poquito firme porque si no, no se iba a jugar el partido", dijo Martín de la Puente, tras el duelo.

Para el segundo set, sin margen de error, Caverzaschi y De la Puente hablaron y se conjuraron. Dieron un paso adelante, se mostraron más aguerridos y mejoraron su servicio, restaron más seguros y tuvieron más eficacia en los numerosos puntos largos que hubo. Lograron igualar el resultado.

En el súper tie-break culminaron la remontada ganando 10-5 y, con los puños en alto, celebraron el triunfo ante el reconocimiento del público anfitrión, que supo valorar el partido realizado después.

"Llevamos mucho tiempo trabajando por estos partidos y por estos momentos. Tanto Dani como yo tenemos nuestras historias. Él ha sufrido muchos años con lesiones y a mi también me ha costado llegar. Pero esto no es solo nuestro, también de todo nuestro equipo y la gente que nos acompaña", declaró el vigués.

Este partido por el bronce llegó apenas cuarenta horas después de perder en semifinales con los japoneses Takuya Miki y Tokito Oda, números dos del mundo.

"Pasé una noche muy mala tras ese partido. Martín se tuvo que reponer mucho más rápido porque tenía partido de individuales al día siguiente pero yo lo pasé mal. Me venían constantemente esos dos puntos al final. También mi segundo set, que fue muy malo. Me dijeron que me tomara la mañana libre y me vino muy bien porque desde ayer ya estaba muy enchufado para la oportunidad de hoy", apuntó.

La magnitud del escenario, Roland Garros, uno de los templos del tenis mundial, es otro de los componentes que da más valor y prestigio a la hazaña de los españoles, que han podido ganar dónde antes lo hicieron jugadores como Rafa Nadal o Carlos Alcaraz.

"Yo tengo una final de Grand Slam a mis espaldas pero el otro día, en la Philippe Chatrier, veía la pista llena y quieras que no, estaba cagado. No había visto a tanta gente viéndome nunca. Y no pasa nada por reconocerlo y hablarlo con tu equipo. Son experiencias que Dani y yo estamos sumando y por las que llevamos peleando muchos años. Y además en un sitio dónde han ganado Rafa y Carlos, que siempre es muy cariñoso con nosotros, siempre que coincidimos tiene tiempo de pasar a saludar", confesó De la Puente.

Lo que está claro es que Dani Caverzaschi y Martín de la Puente nunca olvidarán el 6 de septiembre de 2024, el día en el que conquistaron Roland Garros y tocaron el cielo de París para ganar un bronce ante una pareja francesa. EFE

drl/jl