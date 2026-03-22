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Hallado el cadáver del senderista desaparecido en Arredondo (Cantabria)

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Santander, 22 mar (EFE).- El cuerpo sin vida del senderista desaparecido desde la tarde del sábado en Arredondo (Cantabria) tras salir a realizar una ruta ha sido localizado.

Un agente del Medio Natural que participaba en el operativo de búsqueda ha hallado el cuerpo en el canal de Rolacías, un lugar próximo a la zona donde se estaban desarrollando las labores de rastreo, informa el Gobierno cántabro en un comunicado.

El Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil se ha encargado de la recuperación del cuerpo, con la colaboración de un rescatador del Gobierno de Cantabria y del propio agente del Medio Natural, que han participado en las labores de traslado del cuerpo hasta un punto accesible, donde el helicóptero del instituto armado ha procedido a su evacuación.

El equipo psicosocial de Cruz Roja se encuentra prestando atención y apoyo a los familiares del senderista fallecido en las instalaciones del Ayuntamiento de Arredondo.

El dispositivo fue activado en la noche del sábado tras la llamada de un familiar al Centro de Atención a Emergencias 112 alertando de que el hombre, natural de Bilbao, no había regresado a su domicilio tras salir a hacer una ruta de montaña.

Ante esta situación, el Gobierno de Cantabria activó el nivel 1 del protocolo operativo de búsqueda y rescate en montaña y medio rural, lo que permitió desplegar un amplio operativo coordinado desde la Dirección General de Seguridad y Protección Ciudadana.

En las labores de búsqueda han participado cerca de 40 efectivos, con la intervención de medios aéreos, entre ellos el helicóptero de la Guardia Civil y el helicóptero medicalizado del Gobierno de Cantabria, así como el Equipo de Operaciones Terrestres del Ejecutivo autonómico y un total de 15 vehículos.

Asimismo, el dispositivo ha contado con la instalación de un Puesto de Mando Avanzado en la zona y la participación de efectivos del Servicio de Protección Civil y Emergencias del Gobierno de Cantabria, varias patrullas de la Guardia Civil, incluyendo la unidad canina y el GREIM, un agente del Medio Natural, efectivos de Cruz Roja en funciones de apoyo logístico y voluntarios de las agrupaciones de Protección Civil de Castro Urdiales, Bárcena de Cicero y Ramales de la Victoria.EFE

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