2-1. El Athletic coge aire y alarga la mala racha liguera del Betis

Bilbao, 22 mar (EFE).- El Athletic Club, con goles de Dani Vivian y Oihan Sancet en la primera parte, ha ganado por 2-1 en San Mamés a un Real Betis que a pesar del gran gol de falta directa de Pablo Fornals no ha evitado alargar a cinco su racha de partidos sin ganar en LaLiga.
El equipo rojiblanco encarriló el partido en la primera parte con los tantos de Vivian (m.25) y Sancet (m.45), ambos después de sendos pases de Iñaki Williams. Tras el descanso el Betis apretó y recortó distancias a un cuarto de hora del final a través de una falta que Fornals clavó en la escuadra. Un minuto después del 2-1, tras ser avisado por el VAR, el árbitro anuló un gol de Bakambu por fuera de juego del delantero congoleño. EFE
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