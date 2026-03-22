Espana agencias

Llopis: Cuando salió mi nombre segundo pegué un grito y casi se me sube un abdominal

Guardar

Redacción deportes, 22 mar (EFE).- El atleta valenciano Quique Llopis desveló que este sábado en el Mundial de Pista Cubierta de Torun(Polonia) cuando se anunció que había sido medalla de plata en los 60 metros vallas lo celebró con tanta fuerza que casi se le subió un abdominal.

"Cuando vi que salía mi nombre en segunda posición, recuerdo que pegué un grito y casi se me sube un abdominal. Ese grito fue de liberación, de decir, 'ostras, por fin tengo una medalla a nivel mundial conmigo'", explicó en una entrevista con la Federación de Atletismo de la Comunitat Valenciana.

Llopis contó cómo fueron las siguientes horas a proclamarse subcampeón del mundo con una marca de 7.42 que además le permitió batir su propio récord de España.

"La primera llamada, en cuanto cogí el móvil, fue a mi madre, una videollamada para hablar con ella y con mi padre, que estaban muy contentos", desveló. También reconoció que le gustó ver a su entrenador, Toni Puig, emocionado pocos minutos después.

"Toni tampoco es muy expresivo en ese aspecto, pero sí, la verdad es que cuando pasan cosas así al final es inevitable que salgan los sentimientos y la verdad que está muy guay", admitió.

"Llegué al hotel después del control de dopaje a las 12. Siempre me cuesta dormir un poco más después de toda la tensión de la competición, pero la verdad es que he dormido bastante bien, igual seis horas o así, que para ser la noche después de competición, está bastante bien. (Al despertar) lo primero que he hecho ha sido coger el móvil, entonces he visto todas las notificaciones de las redes y he dicho, 'caramba, pues sí que fue real'", relató.

El de Bellreguard dijo que ya ha visto la carrera "unas cuentas veces" y que pese al éxito lo ha hecho como siempre en busca de aspectos a mejorar.

"He visto la carrera unas cuantas veces. Sobre todo, porque estás mirando las redes sociales y te sale la carrera 70 veces. Cada vez que te sale, me paraba a mirarla. Siempre pienso,'si no hubiese tenido el toque con tal valla', 'si no hubiese tenido ese otro fallo', pero bueno, al final la carrera fue la que fue y no nos podemos quejar en absolutamente nada. Ha sido mi mejor marca personal, el récord de España, así que no me puedo quejar de nada", destacó.

Llopis apuntó que ese afán por la perfección le ha hecho ser el atleta que es, pero también que no es bueno recriminarse los errores constantemente. "Por eso intento disfrutar del momento porque al final tampoco puedes ser subcampeón del mundo como es mi caso y decir, 'ostras, pero he fallado en tal'", reflexionó.

"Hay que disfrutar del momento, pero siempre he sido una persona muy analítica y cuando acabo una carrera lo primero que pienso es pensar en el error que he podido cometer y eso también es algo que nos hace llegar a donde estamos llegando", afirmó Llopis, que destacó que Puig también es de esa manera.

"Toni tiene una forma de ser que me va muy bien. Ayer (por el sábado) fuimos subcampeones del mundo, pero ya te digo que en una semana va a estar diciendo que hay que volver a trabajar. Eso es lo que me gusta de él, que no se conforma con nada", afirmó.

El valenciano dijo que empezó en el atletismo "en una ‘escoleta’ de verano" pero que después volvió al fútbol. "Toni Puig era mi entrenador en aquella ‘escoleta’ y me decía que tenía cualidades, que me apuntase, pero pasé de él. Pero al final acabé haciendo atletismo", recordó.

"Luis Salort fue la primera persona que me inspiró y me llevó a dar lo máximo en cada entrenamiento. Y luego Asier Martínez, que fue el primer en ganar medallas internacionales y eso me hizo creer que yo también las podría conseguir", reconoció Llopis, que dijo que el cubano Dayron Ros es su favorito "de siempre".

El vallista habló también de su gran amistad con Asier Martínez. "A Asier lo conozco desde que tenía 16 años, desde cadetes. La anécdota que tenemos es que nos conocimos en una concentración de saltos. Él iba en altura y yo en triple… Imagínate. Y encima nos pusieron juntos en la habitación", explicó.

Llopis dijo que su objetivo de este año era el Europeo de Birmingham y que será "muy difícil porque el nivel de las vallas en Europa es descomunal" y que 2027 lo encarará con la mente puesta en el Europeo de València. EFE

Últimas Noticias

Daniel Rodríguez: “Este grupo cree hasta el final, pase lo que pase”

Infobae

Cuatro personas han fallecido en accidentes de tráfico durante el fin de semana

Infobae

La temporada taurina de Villena se estrena con la puerta grande del local Rodrigo Villalón

Infobae

Empeños vanos de la terna ante "cuadris" vacíos en la apertura de temporada en Madrid

Infobae

Un joven herido grave al caer un hospital abandonado en Esparreguera y atrapar a tres más

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Cuatro jóvenes atrapados entre escombros

Cuatro jóvenes atrapados entre escombros tras el colapso de un hospital abandonado en Barcelona: dos ya han sido rescatados

La acusada de arrojar a su bebé a un contenedor en Mallorca no se presenta a la lectura del veredicto en la Audiencia y la Policía trata de localizarla

La Audiencia Nacional avala extraditar a un venezolano acusado de narcotráfico pese a que denuncia ser víctima de persecución política en su país

Pedro Sánchez exige la apertura del estrecho de Ormuz tras la escalada de tensión entre EEUU e Irán: “El mundo no debería pagar las consecuencias de esta guerra”

Rechazan la incapacidad permanente a un fontanero con una fractura en la tibia y peroné y que sufre de alcoholismo crónico

ECONOMÍA

Este es el truco que

Este es el truco que puedes usar para demostrar todos los incumplimientos de la empresa, según una abogada

El empleo crecerá más de un 12% en Semana Santa, impulsado por la hostelería y el transporte: Andalucía lidera una campaña marcada por la temporalidad

Cómo hacer la declaración de la Renta 2026 si te has divorciado

Llenar el depósito cuesta hasta 20 euros más: la subida de los carburantes encarece en 225 euros al año el gasto medio de los hogares españoles

Cómo solicitar las ayudas para empresas afectadas por las borrascas en Andalucía de hasta 150.000 euros

DEPORTES

Real Madrid - Atlético de

Real Madrid - Atlético de Madrid, en directo: sigue el partido de LaLiga en vivo

Un ingeniero habla sobre el problema con la acústica del Santiago Bernabéu: “Es extremadamente complicado de resolver”

El hermano de Carlos Alcaraz sigue los pasos del número del mundo y gana el challenger de Murcia sub-15

El derbi del pincho de tortilla: el día en que el presidente del Atlético intentó sabotear un partido ante el Real Madrid en el que se jugaban el título liguero

El derbi de las ausencias: Real Madrid y Atlético de Madrid llegan al Bernabéu con sus onces mermados por las lesiones