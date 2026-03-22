Llopis: Cuando salió mi nombre segundo pegué un grito y casi se me sube un abdominal

Redacción deportes, 22 mar (EFE).- El atleta valenciano Quique Llopis desveló que este sábado en el Mundial de Pista Cubierta de Torun(Polonia) cuando se anunció que había sido medalla de plata en los 60 metros vallas lo celebró con tanta fuerza que casi se le subió un abdominal.

"Cuando vi que salía mi nombre en segunda posición, recuerdo que pegué un grito y casi se me sube un abdominal. Ese grito fue de liberación, de decir, 'ostras, por fin tengo una medalla a nivel mundial conmigo'", explicó en una entrevista con la Federación de Atletismo de la Comunitat Valenciana.

Llopis contó cómo fueron las siguientes horas a proclamarse subcampeón del mundo con una marca de 7.42 que además le permitió batir su propio récord de España.

"La primera llamada, en cuanto cogí el móvil, fue a mi madre, una videollamada para hablar con ella y con mi padre, que estaban muy contentos", desveló. También reconoció que le gustó ver a su entrenador, Toni Puig, emocionado pocos minutos después.

"Toni tampoco es muy expresivo en ese aspecto, pero sí, la verdad es que cuando pasan cosas así al final es inevitable que salgan los sentimientos y la verdad que está muy guay", admitió.

"Llegué al hotel después del control de dopaje a las 12. Siempre me cuesta dormir un poco más después de toda la tensión de la competición, pero la verdad es que he dormido bastante bien, igual seis horas o así, que para ser la noche después de competición, está bastante bien. (Al despertar) lo primero que he hecho ha sido coger el móvil, entonces he visto todas las notificaciones de las redes y he dicho, 'caramba, pues sí que fue real'", relató.

El de Bellreguard dijo que ya ha visto la carrera "unas cuentas veces" y que pese al éxito lo ha hecho como siempre en busca de aspectos a mejorar.

"He visto la carrera unas cuantas veces. Sobre todo, porque estás mirando las redes sociales y te sale la carrera 70 veces. Cada vez que te sale, me paraba a mirarla. Siempre pienso,'si no hubiese tenido el toque con tal valla', 'si no hubiese tenido ese otro fallo', pero bueno, al final la carrera fue la que fue y no nos podemos quejar en absolutamente nada. Ha sido mi mejor marca personal, el récord de España, así que no me puedo quejar de nada", destacó.

Llopis apuntó que ese afán por la perfección le ha hecho ser el atleta que es, pero también que no es bueno recriminarse los errores constantemente. "Por eso intento disfrutar del momento porque al final tampoco puedes ser subcampeón del mundo como es mi caso y decir, 'ostras, pero he fallado en tal'", reflexionó.

"Hay que disfrutar del momento, pero siempre he sido una persona muy analítica y cuando acabo una carrera lo primero que pienso es pensar en el error que he podido cometer y eso también es algo que nos hace llegar a donde estamos llegando", afirmó Llopis, que destacó que Puig también es de esa manera.

"Toni tiene una forma de ser que me va muy bien. Ayer (por el sábado) fuimos subcampeones del mundo, pero ya te digo que en una semana va a estar diciendo que hay que volver a trabajar. Eso es lo que me gusta de él, que no se conforma con nada", afirmó.

El valenciano dijo que empezó en el atletismo "en una ‘escoleta’ de verano" pero que después volvió al fútbol. "Toni Puig era mi entrenador en aquella ‘escoleta’ y me decía que tenía cualidades, que me apuntase, pero pasé de él. Pero al final acabé haciendo atletismo", recordó.

"Luis Salort fue la primera persona que me inspiró y me llevó a dar lo máximo en cada entrenamiento. Y luego Asier Martínez, que fue el primer en ganar medallas internacionales y eso me hizo creer que yo también las podría conseguir", reconoció Llopis, que dijo que el cubano Dayron Ros es su favorito "de siempre".

El vallista habló también de su gran amistad con Asier Martínez. "A Asier lo conozco desde que tenía 16 años, desde cadetes. La anécdota que tenemos es que nos conocimos en una concentración de saltos. Él iba en altura y yo en triple… Imagínate. Y encima nos pusieron juntos en la habitación", explicó.

Llopis dijo que su objetivo de este año era el Europeo de Birmingham y que será "muy difícil porque el nivel de las vallas en Europa es descomunal" y que 2027 lo encarará con la mente puesta en el Europeo de València. EFE