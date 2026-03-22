Urdiales, Manzanares y Roca Rey salen a hombros de Arnedo (La Rioja) en tarde de 8 orejas

Luis Ruiz Gutiérrez

Arnedo (La Rioja), 22 mar (EFE).- Los diestros Diego Urdiales, José María Manzanares y Roca Rey han salido este domingo a hombros por la puerta grande de la plaza de toros de Arnedo (La Rioja), en una corrida triunfal en la que se han cortado ocho orejas.

Se han lidiado seis toros de Núñez del Cuvillo, el primero, noble, colaborador, repetidor y humillando; el segundo, noble y muy anovillado; el tercero, excesivamente abrochado de cuerna; el cuarto, tan flojo como noble; el quinto codicioso y bravo, y el sexto, el de más caja, noble y colaborador.

El primero de la tarde 'Berlanguiño' ha sido un toro colaborador, con fijeza y repetición en sus embestidas, al que Urdiales se lo ha llevado a los medios. Su maestría le ha llevado a dominar unas embestidas nobles, que han ido bajando de intensidad entre pasajes de muy bella ejecución. Ha dejado una gran estocada, de efecto fulminante y las dos orejas han caído, tras escuchar un aviso de forma contundente.

En el segundo, dos volantines han presagiado el inicio de una faena, en el que José María Manzanares ha dejado series muy al gusto del calor de los tendidos. El animal se ha dejado dar en redondo todo lo que el alicantino le ha ofrecido.

Lo hecho por el derecho ha tenido muy buena respuesta en la grada y, aunque solo ha dejado un pinchazo, el público ha pedido la oreja, que el palco ha dado con buen grado.

El tercero ha sido un toro excesivamente abrochado de cuerna, con el que Roca Rey ha empezado a crecer, tras un quite variado en los medios. De hinojos y pases cambiados por la espalda, el peruano ha calentado un Arnedo Arena muy predispuesto, ya de antemano.

Su faena ha estado basada en el derecho, con ligazón y cadencia, sin ser tan armónico lo dejado en los pasajes por el izquierdo ante un respetable, tan amable como generoso, al que ha cortado dos orejas.

Menos clara ha sido la embestida del cuarto, ante el que Urdiales ha dado por el izquierdo lo más rentable y, por ahí, ha querido pasar la faena. El arnedano ha entendido que el poco gas de 'Tobillito' exigía tiempo entre las series y, tras administrarlas, ha rubricado el trasteo con pases en redondo, lentos y con empaque, ante un moribundo y dócil animal. Ha escuchado un aviso antes de armar la espada y ha dado vuelta al ruedo.

Manzanares ha aprovechado bien las acometidas de un quinto, 'Ventoso', un toro con mayor brío que todos sus hermanos. El diestro ha alternado pitones; una serie por el derecho, de gran encaje, ha puesto a toda la grada de acuerdo y ha dado una estocada al encuentro del animal, que ha sido aplaudido en el arrastre y ante el que ha conseguido dos orejas.

En el sexto, el de Perú ha calentado el ambiente con un quite de frente y por detrás al toro con más caja de todo el encierro. Ha brindado al público y, a pies juntos por estatuarios, ha comenzado el trasteo y, sin dejarse tocar las telas ha firmado series en redondo, largas y ligadas.

Más intermitente ha sido lo dejado por el izquierdo, ya con un toro más parado. Por ahí, ha insistido estando muy por encima por el del Cuvillo, dejando patente el oficio de quien manda en el escalafón.

El arrimón final ha logrado el propósito y, con una grada entregada, tras un pinchazo, el peruano ha sellado una tarde triunfal. Oreja.

FICHA:

Diego Urdiales: dos orejas tras aviso y vuelta al ruedo.

José María Manzanares: oreja y dos orejas.

Roca Rey: dos orejas y oreja.

Lleno en los tendidos del Arnedo Arena.EFE

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(Foto)