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Mohamed Attaoui prolonga la fiesta española en el medio fondo con un bronce en los 800

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Redacción deportes, 22 mar (EFE).- El cántabro Mohamed Attaoui prolongó la fiesta española en el mediofondo en los Mundiales en pista cubierta que se disputan en la ciudad polaca de Torun, tras sumar al oro que logró Mariano García en los 1.500 metros la medalla de bronce en la final de los 800 metros.

Un metal que por momentos pareció que podría ser de un color más preciado, pero el de Torrelavega, quinto en los pasados Juegos Olímpicos de París, se vio lastrado por el esfuerzo que tuvo que hacer para superar al australiano Peter Bol.

Fiel a su costumbre Attaoui, vigente subcampeón de Europa de los 800 metros al aire libre, completó la dos primeras vueltas a cola de pelotón, mientras que sus dos máximos rivales el belga Eliott Crestan y el jovencísimo estadounidense Cooper Lutkenhaus encabezaban la prueba.

Un panorama que comenzó a cambiar con el acelerón que el atleta español, de 24 años, protagonizó mediada la prueba para pasar a ocupar la cuarta posición a falta del último giro.

Pero entonces el australiano Bol se interpuso en los planes de Attaoui que tuvo que gastar más energías de las previstas para adelantar al oceánico que tras resistir el primer ataque del español obligó al cántabro a realizar un nuevo esfuerzo en la contrameta para situarse en la tercera plaza.

Sobreesfuerzo que impidió a Mohamed Attaoui tener las fuerzas necesarias para adelantar al belga Eliott Crestan, pese a exprimirse al máximo como atestiguaron los 1:44.66 minutos que firmó el cántabro, su segunda mejor marca tras el récord de España (1:44.48) que estableció en las semifinales del sábado.

Las centésimas que le faltaron al de Torrelavega para discutir la medalla de plata al belga Crestan, un atleta que ha corrido este curso en 1:43.83 minutos, y que logró finalmente la segunda plaza con una marca de 1:44.38.

Más lejos quedó el español del ganador de la prueba, el estadounidense Cooper Lutkenhaus, que a sus 17 años y 93 días se convirtió en el medallista más joven en la historia de los Campeonatos del Mundo bajo techo, tras coronarse nuevo campeón del mundo de los 800 con un registro de 1:44.24 minutos. EFE

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