Redondo denuncia la violencia insoportable contra el colectivo LGTBI: "Es una barbaridad"

Madrid, 6 sep (EFE).- La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha denunciado que la violencia contra el colectivo LGTBI "es cada vez más insoportable" y ha mostrado su apoyo a la joven víctima de una agresión lesbófoba en Valladolid: "¡Es una barbaridad!", ha subrayado.

"Los discursos de odio se convierten en agresiones LGTBIfóbicas", ha destacado este viernes la titular de Igualdad en la red social X y ha añadido que el compromiso del Gobierno es "seguir trabajando para erradicar cualquier discriminación o ataque LGTBIfóbico".

Redondo ha querido enviar su apoyo a la joven de 21 años que sufrió una agresión lesbófoba en Valladolid: "Todo mi cariño, no estás sola", le ha transmitido.

Un hombre ha sido detenido después de agredir a esta chica en el centro de Valladolid, que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente tras sufrir una rotura de mandíbula.

La víctima caminaba sola por la calle cuando se cruzó a tres hombres jóvenes, uno de ellos le preguntó su nombre y al responderle, "sin mediar más palabras", fue agredida al grito de "lesbiana de mierda".

Los tres varones se dieron a la fuga y otras personas que pasaban por la zona ayudaron a la víctima llamando a los servicios de emergencias y la policía, además de perseguir a los agresores.

La joven ha denunciado públicamente los hecho en una carta.

"Quiero darle voz a todo esto porque la gente piensa que España es un país seguro o que estamos evolucionando cuando en verdad lo único que pasa es o que no se pilla a los que lo hacen o no nos atrevemos a denunciar por miedo a que nos pase algo más. No les tengo miedo a ellos, tengo miedo a que haya más como ellos y que estas cosas sigan pasando", ha escrito. EFE

vmg/lml