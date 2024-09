Errejón defiende una reforma de la financiación en "sentido federal" y con respeto al principio de ordinalidad

El portavoz de Sumar, Íñigo Errejón, ha defendido que su posición respecto a la reforma del sistema de financiación es que se avance en sentido "federal", con reconocimiento también de "hechos confederales". Además, ha defendido que garantía de "cohesión territorial" y de respeto al "principio de ordinalidad", dado que "no puede ser que las comunidades se queden después del reparto peor que como estaban antes". En declaraciones a los medios de comunicación en el Congreso, Errejón ha subrayado que el acuerdo entre ERC y PSOE para la financiación singular en Cataluña, donde los republicanos aluden a un concierto económico, corresponde explicarlo a estas dos fuerzas políticas. Más allá de ese punto, ha desgranado que la reforma del sistema supone una "oportunidad" para avanzar en federalidad y corregir casos de infrafinanciación que padecen varias autonomías con el actual modelo. DÍAZ Y ERREJÓN: EL PP PLANTEÓ LA FINANCIACIÓN SINGULAR EN 2012 Tanto Errejón como la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, han reprochado al PP que cargue contra la financiación singular en Cataluña, al confrontar que esta formación en su programa electoral en Cataluña para los comicios de 2012 incluía referencias precisamente a esa financiación singular. A través de la red social 'X', Díaz ha ironizado que "una buena manera de abordar la cuestión de la financiación territorial es seguir el programa del PP de 2012", junto a una imagen de ese documento. "Estaría bien que explicasen por qué cuando ellos proponen algo está bien y cuando el resto proponemos lo mismo no", ha demandado. Mientras, Errejón ha criticado que en 2012 el PP apostaba en las elecciones catalanas por un modelo de financiación "singular y propio" para Cataluña, con acuerdo entre la Agencia Tributaria Española y una Agencia Tributaria Catalana, por lo que su posición actual solo revela su "profunda incoherencia". "Lo que al PP le valía al propio PP en el 2012, resulta que en el año 2024 es una propuesta que es un desastre", ha ahondado. En cuanto a la posición de Sumar en materia de financiación, el portavoz parlamentario ha insistido en la necesidad de que avance en un sentido federal y que beneficie a todas las comunidades, por lo que ve positivas las referencias del presidente, Pedro Sánchez, a mejorar los recursos de todas las autonomías cuando se aborde un cambio de modelo. NO SE PUEDE GENERAR ENFRENTAMIENTO ENTRE TERRITORIOS Así, ha desgranado que la reforma es una oportunidad para garantizar varias cosas, como que las "administraciones que más servicios sociales prestan sean las que más recaudan", que se respete el principio de ordinalidad y garantías de cohesión territorial y de la solidaridad entre autonomías. En todo caso ha manifestado, dado que estos días ve "alguna izquierda un tanto despistada", que redistribución de la riqueza se hace entre clases y no puede generarse un "enfrentamiento entre territorios". "Fuimos los primeros que dijimos que hacía falta que el nuevo sistema de financiación autonómica caminara en un sentido federal y de reconocimiento de los hechos confederales que hay con las naciones históricas y esta es nuestra posición, esperamos que se concrete pronto", ha profundizado en su comparecencia de prensa. Al hilo, Errejón ha destacado que Sumar defiende la "pluridimensionalidad" del país, que no solo es un hecho sólo cultural sino que "tiene que materializar en instituciones propias" y en "capacidad propia de autogobierno, unido a un modelo federal que compende a las regiones infrafinanciadas y permita prestar los servicios públicos como deberían. También ha manifestado que a nadie beneficiaría que encallara la reforma de la financiación autonómica y ha demandado también medidas para impedir que haya dumping fiscal entre comunidades, dado que hay comunidades del PP que suprimen el impuesto de Patrimonio. La cuestión de la financiación autonómica generó discrepancias dentro de la coalición Sumar sobre todo ante la cuestión del concierto económico para Cataluña. Por ejemplo, el portavoz económico de Sumar, Carlos Martín, criticó esta medida e IU tampoco apoya la medida aunque llamaba a desdramatizar las diferencias.

Compartir nota: Guardar Nuevo