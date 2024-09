Por Andalucía denuncia el "racismo institucional puro y duro" de la Junta sobre la atención a menores migrantes

Por Andalucía ha denunciado este miércoles el "racismo institucional puro y duro" que está evidenciando el Gobierno andaluz en relación con el asunto de la atención a menores migrantes que están llegando a esta comunidad desde Canarias, Ceuta o Melilla. En rueda de prensa, la portavoz del Grupo Por Andalucía en el Parlamento autonómico, Inma Nieto, ha indicado que "no es cierto que Andalucía no reciba fondos del plan de contingencia" para la atención de esos menores, ya que el pasado año recibió 1,6 millones de euros, y ha censurado que la portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, haya "mentido" sobre este asunto. "Hace mal con mentir y con buscar elementos de confrontación, cuando lo único que hay son elementos absolutamente racistas", ha denunciado Nieto en relación con la posición de la Junta, que no generó "ninguna polémica" cuando se trataba de acoger a menores procedentes de Ucrania tras el estallido de la guerra con Rusia. "Esto es racismo institucional puro y duro y Andalucía tiene recursos sobrados para hacer una atención conveniente de los menores", ha indicado la portavoz de Por Andalucía en relación con la protección de los menores migrantes procedentes de África. En su opinión, que la Junta busque confrontar con el Gobierno central sobre este asunto es una "tremenda irresponsabilidad que mal disimula lo que hay por detrás, que cada vez está menos por detrás y más encima de la mesa, que un racismo inaceptable".

