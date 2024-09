El PP dice que Sánchez opta por Óscar López porque necesita un "Gobierno de pretorianos" ante su "precariedad interna"

El Partido Popular ha asegurado este miércoles que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha nombrado a su director de Gabinete, Óscar López, como nuevo ministro de Transformación Digital porque necesita un "Gobierno de pretorianos", dada su "precariedad interna". Así se ha pronunciado después de que Sánchez haya comparecido en el Palacio de la Moncloa para confirmar que Óscar López será el nuevo ministro de Transformación Digital y Función Pública, en sustitución de José Luis Escrivá, que será el nuevo gobernador del Banco de España. Según el jefe del Ejecutivo, López "conoce perfectamente la Administración Pública a todos los niveles" y sabrá "servir con eficacia, honradez y entrega a todos los españoles". En un comunicado, el PP ha señalado que quería "manifestar su satisfacción por el hecho de que el nuevo ministro de Transformación Digital al menos no sea familia directa del presidente del Gobierno, que es la única barrera que de momento no ha cruzado Pedro Sánchez". "TODOS APRENDIERON DE ZAPATERO, QUE ES GURÚ DE SÁNCHEZ" "Entendemos que necesite un Gobierno de pretorianos teniendo en cuenta su precariedad interna. Por eso, ha elegido a alguien que comparte con él un referente intelectual y ético dentro del PSOE: José Blanco. Todos aprendieron de Zapatero, que sigue siendo el principal gurú de Sánchez", ha añadido el PP, aludiendo al expresidente del Gobierno socialista. Según el PP, López fue "peor director de gabinete que Iván Redondo". "Esperemos que sea mejor ministro que Escrivá, al que sacan del Gobierno para que no moleste a Bolaños y a los ministros de Sumar, y para tener en el Banco de España a alguien que dé obediencia debida al presidente del Gobierno", han añadido los 'populares', Después de que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, haya defendido en el Congreso la candidatura de Escrivá como gobernador del Banco de España, Gamarra ha exclamado que "ya puestos, Escrivá podría haberse presentado a sí mismo". "Seguro que aprovecha sus comparecencias como gobernador del Banco de España para avalar su reforma de pensiones. Gobierno de día y gobernador de noche", ha dicho en la red social 'X', para añadir que el Banco de España "pierde su independencia para defender a Sánchez".

