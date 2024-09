Azcón buscará un "gran acuerdo" en las Cortes con todos los grupos en materia de financiación autonómica

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha manifestado su voluntad de llegar en las Cortes a un "gran acuerdo" con todos los grupos parlamentarios para que la Comunidad presente un frente común en materia de financiación autonómica con el que "dé ejemplo a toda España". Azcón, de visita este domingo en el circuito de Motorland con motivo de la celebración del Gran Premio GoPro Aragón de MotoGP, ha apelado a los grandes consensos alcanzados en el pasado en la Comunidad como la aprobación del Estatuto, el Pacto del Agua o las medidas para hacer frente a los efectos económicos de la pandemia. "Tenemos experiencia a la hora de llegar a acuerdos históricos, y yo creo que estamos en uno de esos momentos en los que es necesario que dejemos de lado cuestiones más partidistas para unirnos, para defender a nuestra Comunidad autónoma", ha sostenido. Un frente común para un debate que Azcón ha estimado como "importantísimo": "Hay gente que puede pensar que el debate sobre la financiación autonómica no le afecta, pero nos afecta a todos y a cada uno de los aragoneses porque la sanidad, la educación y los servicios públicos dependen de esa financiación", ha advertido. Para el presidente aragonés, "el modelo de financiación que se está impulsando por el Gobierno de España y que se ha acordado con las formaciones independentistas para conseguir el Gobierno de Cataluña perjudica a Aragón". Y lo hace, según ha explicado, "porque si una comunidad autónoma rica como es Cataluña no aporta dinero a la caja común, la solidaridad se rompe y la igualdad con la que distribuimos el dinero también se rompe", ha lamentado. Azcón ve posible ese "gran acuerdo" sobre la financiación: Creo que tenemos la experiencia y los mimbres y sobre todo creo que podemos ser ejemplo para toda España. Y si vemos las declaraciones que han hecho el resto de partidos políticos, es posible que nos pongamos de acuerdo y que demos un ejemplo no solamente a Aragón, sino a toda España con un acuerdo que creo extraordinariamente necesario", ha subrayado.

Compartir nota: Guardar Nuevo