Chivite ve "muy irresponsable" conectar el tren de alta velocidad por Ezkio-Itsaso o Vitoria sin tener todos los datos

La presidenta de Navarra, la socialista María Chivite, ha asegurado que sería "muy irresponsable" decantarse por conectar el Tren de Alta Velocidad por Ezkio-Itsaso o por Vitoria sin tener "todos los datos". En una entrevista a El Diario Vasco, recogida por Europa Press, Chivite afirma además que su encuentro del próximo miércoles en Pamplona con el lehendakari, Imanol Pradales, les va a permitir conocerse y "dar un impulso a las relaciones entre ambas comunidades". "Euskadi y Navarra comparten intereses. Hay que verlo con toda normalidad y naturalidad, como con La Rioja o Aragón", argumenta. Cuestionada por la conexión del tren de alta velocidad entre Euskadi y Navarra y la disyuntiva existente entre Vitoria o Ezkio-Itsaso, Chivite manifiesta que la posición del Gobierno de Navarra no ha cambiado. A su juicio, en estos momentos "faltan estudios y datos para poder comparar ambas opciones y no se dan las condiciones para poder tomar ahora una decisión que tiene que darse a tres entre el Gobierno de Navarra, el Gobierno Vasco y el Ministerio". "Estamos a la espera de tener todos los datos técnicos, porque a mí, sinceramente, me parecería muy irresponsable que sin tener todos los estudios técnicos se tomara una decisión sobre una inversión de miles de millones de euros. El otro día leía una entrevista a un ingeniero que decía que el mayor error que se cometió al llevar el AVE a Asturias es que se tomó una decisión, que se inició la obra sin analizar el terreno. Pues, efectivamente, creo que no debemos cometer ese mismo error que además ha supuesto un retraso en la infraestructura de más de 20 años en Pajares, en Asturias", añade. Tras insistir en que tomar una decisión sobre una inversión que va a costar miles de millones de euros "sin tener todos los datos no es responsable", incide en que se está a la espera de que el Ministerio "ponga los criterios encima de la mesa".

