Víctor Fernández apela al mercado de invierno: "Hoy no vamos a completar la plantilla"

Zaragoza 30, ago (EFE).- El entrenador del Real Zaragoza, Víctor Fernández, ha adelantado que este viernes, último día del mercado de fichajes, el equipo no va a tener completa su plantilla y que si después hay que acudir al mercado de invierno, "se hará".

Así se ha referido a estas últimas horas antes del cierre del mercado, a medianoche, en la previa del encuentro que enfrentara el domingo al club blanquillo con el Miranda de Ebro en la ciudad burgalesa.

A pesar que no ha dado nombres concretos de los jugadores que faltan por llegar en las próximas horas, el entrenador del equipo zaragocista ha reconocido las gestiones que se están haciendo para materializar los refuerzos que espera tener.

"Está todo muy avanzado y estoy tranquilo y contento, terminando de configurar la plantilla y aunque quedan pocas horas, pueden ocurrir, y van a ocurrir, muchas cosas", ha declarado Víctor Fernández.

Sobre la plantilla que tiene y que tendrá en las próximas horas (con la llegada del delantero Alberto Marí, y la negociación porAdu Ares de extremo y el defensa Stefan Lekovic), el técnico del equipo maño ha asegurado que todos tienen que estar convencidos.

"No voy a dar nombres porque pertenecen a otros clubes, pero los jugadores que lleguen y nosotros tenemos que estar convencidos de que quieren y queremos que estén en el Real Zaragoza. No vendrán estrellas pero vendrán buenos jugadores, aunque no tendremos una plantilla redonda", ha advertido.

Víctor Fernández confía que los fichajes de la tarde hoy ya viajen a Miranda de Ebro mañana sábado.

El entrenador aspira a tener una platilla "homogeneizada" tras una "una reconstrucción masiva". "Aunque no acertemos en todos los fichajes se están haciendo bien las cosas", ha agregado.

Ha dicho que está contento porque hay un trabajo en coordinación con el club y con la propiedad que es "impactante" ante un "desafío difícil y complicado" porque supone "cambiar todo: características, perfiles, y lograr más profundidad".

Sobre el rival del equipo zaragocista de este próximo domingo, ha comentado que será un encuentro distinto a los dos anteriores, que se saldaron con victoria.

"Estamos preparados para la gran batalla ante el Mirandés en un campo que no se le da bien al Real Zaragoza y aunque todo está marcado por el cierre del mercado, hay que pensar en el rival, que siempre ha sido difícil para nosotros. Es un equipo que se cierra muy bien, con muchos jugadores por detrás del balón, y no es fácil llegar a su área", ha resumido Víctor Fernández. EFE

mp/ipl/jag

1010601