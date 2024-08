Eduardo Santas: " Estoy decepcionado con mi cuarto puesto"

París, 30 ago (EFE).— El ciclista español Eduardo Santas expresó su decepción tras alcanzar la cuarta posición en la lucha por el bronce en la prueba de persecución de tres kilómetros en pista, en la clase C3 para deportistas con discapacidades físicas, durante la segunda jornada de los Juegos Paralímpicos de París 2024.

"Tokio fue una gran decepción y ahora se ha repetido. He hecho todo lo que estaba en mi mano, me he esforzado al máximo. Mi rival estuvo muy fuerte por la tarde y mejoró los tiempos", comentó Santas, quien disputa sus tercera cita paralímpica.

El aragonés, que ahora se prepara para la contrarreloj individual C3, subrayó que espera que esta experiencia le sirva "de motivación para estar lo más arriba posible en la prueba de contrarreloj la próxima semana".

"He disfrutado de la final aquí en los Juegos, y ahora a concentrarme en la contrarreloj, en la que creo que estaré al cien por cien", concluyó.

Santas, quien registró un tiempo de 3:28.617 se mide en la categoría C3 para deportistas que presentan una coordinación ligeramente limitada, un movimiento moderadamente restringido en las caderas, o la ausencia de dos extremidades. EFE

