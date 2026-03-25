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Detenidas 3 personas por dejar tetrapléjica a su víctima en un tiroteo en 2024 en Almería

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Almería, 25 mar (EFE).- La Guardia Civil ha detenido a tres personas en la provincia de Almería tras esclarecer un intento de homicidio con arma de fuego ocurrido en septiembre de 2024 en la localidad de Pechina y que dejó a la víctima tetrapléjica tras recibir varios disparos por un ajuste de cuentas vinculado al tráfico de drogas.

Según una nota del instituto armado, en la operación, denominada 'Echemo', los agentes han identificado y arrestado a los supuestos responsables de los que dos presuntamente fueron los autores materiales del asalto ya que fueron a la vivienda de la víctima en una motocicleta, previamente sustraída, desde la cual abrieron fuego.

La investigación también reveló la implicación de una tercera persona en el suceso y que presuntamente fue la encargada de facilitar a los agresores la motocicleta utilizada para el ataque.

El operativo policial ha culminado con la recuperación del arma de fuego empleada en el intento de homicidio.

Tras pasar a disposición judicial, se ha decretado el ingreso en prisión preventiva para dos de los arrestados, mientras que el tercer implicado ha quedado en libertad con cargos. EFE

mma/fs/lml

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