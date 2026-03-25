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Los cámpines prevén un 90 % de ocupación durante Semana Santa gracias al turismo nacional

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Madrid, 25 mar (EFE).- El sector del campin en España prevé una ocupación del 90 % esta Semana Santa y que la mayor parte de los visitantes sea de origen nacional, siguiendo la tendencia de años anteriores, según ha apuntado la Federación Española de Campings (FEEC).

Los bungalows y tiendas glamping registran una demanda prácticamente total, mientras que las parcelas para autocaravanas muestran buena afluencia y su uso dependerá de la meteorología en los días clave, ha señalado en un comunicado la Federación, que no prevé condiciones adversas que puedan afectar a la estancia de los visitantes.

En este sentido, ha indicado que en algunos destinos del litoral mediterráneo, algunos cámpines ya han abierto sus piscinas al aire libre, mientras que en otros del norte cuentan con piscinas climatizadas, contribuyendo a la oferta de ocio y entretenimiento durante la estancia.

En caso de que las condiciones meteorológicas cambiasen puntualmente, algunas reservas podrían verse afectadas, advierten desde la FEEC.

"Estamos ante una Semana Santa muy prometedora, con ocupaciones que reflejan que el campin sigue siendo una de las opciones preferidas de los viajeros nacionales", según ha explicado su presidenta, Ana Beriain. EFE

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