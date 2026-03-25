Espana agencias

El bebé de seis semanas víctima de los abusos de sus padres sigue ingresado en la UCI

Guardar

Barcelona, 25 mar (EFE).- El bebé de seis semanas que fue víctima de abusos de sus padres sigue ingresado en la UCI neonatal del Hospital Vall d'Hebron y el pronóstico es que sobreviva pero seguramente con secuelas derivadas de los maltratos, ha informado la consellera de Salud de la Generalitat, Olga Pané.

En una entrevista en Catalunya Ràdio, Pané ha dado detalles este miércoles del estado del bebé que fue víctima de abusos de su progenitores, un hombre de 42 años y una mujer de 43, ambos detenidos y encarcelados con acusaciones de lesiones muy graves, agresión sexual y maltrato habitual a su hijo.

"Está en la UCI de neonatos, tiene seis semanas.... sobrevivirá pero con secuelas derivadas de los maltratos", ha dicho Pané, que ha admitido que es un caso "tristísimo e inimaginable".

La consellera ha admitido que no dio "crédito" cuando supo además que la madre es una profesional del sistema sanitario.

En cuanto a la respuesta de la administración, Pané ha defendido que "el sistema ha funcionado", porque los médicos que atendieron al bebé detectaron el maltrato, informaron a los Mossos d'Esquadra y los padres fueron detenidos y encarcelados.

El bebé se encuentra bajo la tutela de la Dirección General de Prevención y Protección a la Infancia y la Adolescencia (DGPPiA) de la Generalitat. EFE

Últimas Noticias

Nogueras dice que Bolaños les comunicó que traspondrían la directiva europea de autónomos, que facilita el sí de Junts

Miriam Nogueras afirmó que el Ejecutivo se comprometió a adaptar la normativa europea sobre trabajadores independientes, lo que podría allanar el camino para apoyar el decreto anticrisis, aunque insiste en que siguen sin negociar con el Gobierno

Nogueras dice que Bolaños les

Illa rechaza el desahucio del bloque de Sant Agustí de Barcelona y activa mecanismos para proteger a los vecinos

Salvador Illa anunció medidas legales tras mostrar su desacuerdo con la expulsión de residentes en Gracia, denunciando prácticas que vulneran los derechos y advirtió que su gobierno actuará firmemente ante intentos especulativos por parte de propietarios

Illa rechaza el desahucio del

Migraciones encuesta a jóvenes españoles en el exterior para diseñar políticas de retorno

Infobae

Desarticulado un clan familiar dedicado a la venta de cocaína en La Línea (Cádiz)

Infobae

Tiger Woods, esperanzando en jugar en Augusta: "Lo estoy intentando, quiero jugar"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Estonia investiga el impacto de

Estonia investiga el impacto de un dron procedente de Rusia en una central eléctrica y convoca una reunión de emergencia, pero adelanta que no era el objetivo

Combate con frío extremo en Noruega y misiones nocturnas con fuego real: el ejercicio ‘Cold Response 26′ en el que participó el Ejército de Tierra

Sánchez defiende su ‘no a la guerra’ en el Congreso: “Aznar nos arrastró a Irak porque quería que el presidente de EEUU le invitara a un puro”

La Justicia reconoce como cotizados los tres años de excedencia que solicitó una trabajadora para cuidar a sus hijos

La Justicia gallega rechaza conceder una plaza de funcionaria a una profesora interina que había encadenado contratos temporales durante 20 años

ECONOMÍA

La cuota de solidaridad: la

La cuota de solidaridad: la medida de la Seguridad Social para rentas elevadas en 2026

Virginia López, abogada: “El trabajador no es un problema ni un gasto, es una inversión”

Juanma Lorente, abogado: “Un buen empleado es el que cumple la mayoría de objetivos en su horario, sin hacer horas extra”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

De Las Rozas a Ciempozuelos: los precedentes que anticipan qué pasará tras la anulación de la tasa de basuras del Ayuntamiento de Madrid

DEPORTES

Griezmann, el ‘principito’ del Atlético

Griezmann, el ‘principito’ del Atlético de Madrid que cambia de reino: le rechazaron en Francia de niño por su estatura y ahora busca cumplir su sueño americano

Joan García habla sobre su convocatoria con la selección y desmiente el interés del Real Madrid en verano: “Tenía claro que mi destino era el Barça”

Nadal se pronuncia sobre la situación de Alcaraz: “No vamos a preocuparnos por dos derrotas”

Natxo González, el deportista que ha surfeado la ola más pesada: sufrió varias conmociones cerebrales y tardó dos años en volver al mar

El enfado de Lance Stroll con los monoplazas de Aston Martin: “Es la mayor mierda que he conducido en mi vida”