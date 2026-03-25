Sánchez: Las empresas españolas han perdido 100.000 millones en bolsa en un mes de guerra

Madrid, 25 mar (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro, Sánchez, ha señalado que, desde que empezó la guerra en Irán, el Ibex ha acumulado una caída del 9 %, lo que supone que las empresas españolas han perdido "más de 100.000 millones de euros en menos de un mes, casi 5.000 millones por cada día de guerra ilegal".

Durante su comparecencia en el Congreso para informar de la posición del Gobierno en esta guerra, Sánchez ha asegurado que el escenario es "mucho peor" que en la guerra de Irak, con un potencial de impacto "mucho más amplio y profundo".

Ha destacado que el primer mes de guerra ha tenido también como consecuencia 12.000 millones de dinero público gastado en operaciones militares y una "contracción severa del turismo, el comercio marítimo y el tráfico aéreo mundial".

Se ha referido además al "incremento drástico del precio de los hidrocarburos, los fertilizantes y el helio, necesarios para el correcto funcionamiento de la economía mundial y la seguridad alimentaria de millones de personas".

En su balance económico del primer mes de conflicto, el presidente ha apuntado asimismo que en España el diésel y el gas han llegado a subir un 35 % y un 95 %, respectivamente, y ha incidido en que la guerra en Irán es un "desastre absoluto" que "nadie sabe cuánto va a durar".EFE