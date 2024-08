El PSOE cuestiona el "coste" del viaje de Moreno a China mientras critica a diario que Andalucía está "infrafinanciada"

La portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, ha cuestionado este miércoles el "coste" del viaje de unos diez días que el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), ha iniciado esta semana a China mientras que, "todo el día", el jefe del Ejecutivo andaluz denuncia que Andalucía "está infrafinanciada". En rueda de prensa en la sede del PSOE-A en Sevilla, Ángeles Férriz ha anunciado que el Grupo Socialista va a pedir a la Junta que "cuente exactamente quién ha ido a China" en este viaje del presidente. "Queremos saber cuántos asesores van, quiénes son los acompañantes, si son sus parejas, cuánta gente de las empresas públicas va a China", y "cuánto cuesta el viaje para llevar esa comitiva", ha relatado la portavoz socialista. Además, la representante del PSOE-A ha señalado que el presidente de la Junta "tendrá que contarnos cuál es el coste" del aumento del número de consejerías del Gobierno andaluz --de 13 a 14-- derivado de la remodelación del Ejecutivo que Juanma Moreno anunció a finales de julio, y con la que "lo que ha hecho es un movimiento de sillas y sumar una silla más" al gabinete, según ha puesto de relieve. Ángeles Férriz ha acusado además al presidente de la Junta de estar "ausente de los problemas" de los andaluces, como el del "infierno sanitario al que nos someten durante todo el año, pero especialmente en verano", según ha continuado para aludir en ese punto a los "dos millones de andaluces que están en listas de espera", a los "500.000 niños que están en Andalucía sin pediatra", o a los "7.000 sanitarios" que la Junta "despidió a las puertas del verano". De igual modo, Ángeles Férriz ha anunciado que el Grupo Socialista ha presentado en el Parlamento un total de "1.553 preguntas" para que el Gobierno del PP-A "informe de lo que ha pasado en todos y cada uno de los consultorios, centros de salud y hospitales de Andalucía este verano". "Dijeron --desde la Junta-- que habían contratado a 37.000 profesionales sanitarios" para este verano, y "queremos saber dónde están todos y cada uno" de ellos, ha abundado la portavoz socialista, que ha sentenciado que el Plan de Verano del Servicio Andaluz de Salud (SAS) "ha sido una burda mentira", y que ha señalado que la sanidad privada "no tiene ningún problema" y ha funcionado "a todo tren este verano". En esa línea, ha instado a la Junta a explicar "cómo es posible" que destine "dinero público a la sanidad privada" mientras la pública en Andalucía "esté completamente destrozada, con los profesionales en la calle, con los quirófanos vacíos, con las camas vacías", y mientras las listas de espera "no han hecho más que aumentar". ACUSA A MORENO DE HABER "ENGAÑADO" A LOS ANDALUCES QUE LE VOTARON Tras ello, la representante del PSOE-A ha dirigido un mensaje "a todos los andaluces que confiaron" en el PP-A de Juanma Moreno en las elecciones autonómicas de 2022 y propiciaron su victoria por mayoría absoluta, y es que los 'populares' les "han engañado" y "se han burlado" de ellos. Así, ha denunciado que Moreno "se ha subido el sueldo dos veces en siete meses, él, su Gobierno y 269 cargos de la Junta" mientras, paralelamente, "a los andaluces les ha subido el comedor escolar, el aula matinal, las extraescolares, le ha cerrado colegios públicos, ha llenado Andalucía de universidades privadas", y ha dejado Andalucía "sin una sanidad decente y con una calidad asistencial mínima", según ha ido criticando. Además, Férriz ha insistido en censurar que Moreno diga que Andalucía está "infrafinanciada" mientras "se sube el sueldo". "Para darle dinero a la sanidad privada no está infrafinanciada", o "para perdonarle 1.000 millones de euros a los ricos de Andalucía", ha denunciado la portavoz socialista en su crítica al Gobierno del PP-A, al que además ha acusado de hablar de Cataluña "para tapar lo que está pasando en Andalucía" y sus "problemas reales". En esa línea, ha emplazado a la Junta a dejarse "de performance" y de "burlarse de los andaluces" y a dedicarse "a trabajar", valiéndose para ello del "mayor presupuesto de la historia de Andalucía", así como ha advertido de que el Gobierno andaluz "va a tener que hablar de los problemas de Andalucía" a instancias del PSOE-A, que este próximo sábado, según ha anunciado Ángeles Férriz, celebrará una reunión de su Interparlamentaria en la que los socialistas andaluces con representación en el Congreso de los Diputados, el Senado, el Parlamento europeo y el andaluz van a "seguir poniéndole voz a las preocupaciones, a las prioridades y a los problemas de los andaluces" que el Gobierno de Moreno "se ha dedicado a tapar durante todo el mes de agosto y el resto del año". INMIGRACIÓN Por otro lado, y a preguntas de los periodistas, la portavoz socialista se ha pronunciado sobre la cuestión de la inmigración ilegal al hilo del viaje del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, esta semana a Mauritania, Gambia y Senegal. Al respecto, Ángeles Férriz ha contrapuesto la actitud de Pedro Sánchez, que ante "un problema en España se dedica a solucionar" el mismo y a "intentar poner encima de la mesa soluciones para combatirlo" viajando a esos países africanos, con la de Juanma Moreno, que se va a China mientras hay "una crisis" en Andalucía como la del virus del Nilo, que ha provocado cinco fallecimientos en la comunidad autónoma este verano, según ha remarcado. "Esta es la diferencia entre un presidente de España que aborda los problemas y un presidente de Andalucía que huye de los problemas", ha sentenciado Ángeles Férriz, que también ha instado al PP a explicar su "política migratoria", y a plantear propuestas alternativas "si le parece mal" la que plantea Pedro Sánchez. Al respecto, ha aludido a la propuesta de reforma de la Ley de Extranjería que defiende el Gobierno, y ha animado al líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, a aclarar "cuál es su propuesta", y si "solamente es decir que no a lo que diga Pedro Sánchez". "Mientras ellos --los 'populares'-- se dedican al 'antisanchismo' y a combatir al Gobierno de España, el Gobierno de España tiene que combatir los problemas que existen", ha comentado Ángeles Férriz, que también ha defendido que el Ejecutivo de Sánchez apele a la "responsabilidad" y a la "humanidad" ante una cuestión en la que "se trata de evitar que la gente muera". En esa línea, ha remarcado que "diariamente la inmigración provoca muchísimas muertes, y hay que evitar y dar seguridad para que esas personas que huyen en unas condiciones terroríficas de sus territorios lo hagan con la máxima seguridad, al mismo tiempo que solucionamos un problema que existe en España en el mercado laboral", ha concluido.

Compartir nota: Guardar Nuevo