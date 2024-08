Baldoví condena la quema de una foto de Mazón en un acto de independentistas catalanes

El portavoz de Compromís en Las Corftes valencianas, Joan Baldoví, ha asegurado que su coalición condena "sin ninguna duda" la quema de una fotografía del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, en un acto del colectivo independentista juvenil Arran en Barcelona, si bien ha reprochado al también líder del PPCV que esté "pendiente de lo que pasa en una verbena a 400 kilómetros" de distancia. Así lo ha manifestado, a preguntas de los periodistas en Les Corts, unos días después de que quemaran una fotografía con el rostro de Mazón durante un acto de Arran en las fiestas del barrio de Gràcia de Barcelona, unos hechos que tanto el PPCV como el jefe del Consell condenaron en redes sociales. "Sin ninguna manera de dudas, para nos es una anécdota absolutamente lamentable. Compromís tiene un profundo sentido de respeto a nuestras instituciones, lo que creemos es que Carlos Mazón le tiene muy poco respeto a esa figura porque se ha pasado todo el verano pendiente de lo que pasaba en una verbena de un barrio a 400 kilómetros y no de los problemas de la gente que le paga el sueldo", ha declarado. En esta línea, Baldoví ha instado al 'president' a estar más "pendiente de qué pasa en nuestros ambulatorios, que hay muchos que están cerrados y saturados; de qué pasa con las ayudas al alquiler, que se han dejado de pagar porque no han puesto dinero, o de un inicio de curso con menos profesores". "Esos son los problemas de los valencianos y no lo que pasa en una verbena a 400 kilómetros", ha insistido.

