PSOE y ERC defienden en el Congreso su acuerdo para Cataluña, sin hablar de concierto y garantizando "solidaridad"

El PSOE y Esquerra (ERC) han reivindicado este martes en la Diputación Permanente del Congreso el acuerdo alcanzado con el que Cataluña saldrá del régimen común de financiación y pasará a recaudar el cien por cien de los impuestos, sin mencionar el concepto de concierto económico, negando que suponga "privilegios" o "agravios", y garantizando la "solidaridad" de los catalanes con el resto de territorios. Así lo han expuesto dirigentes del PSOE y ERC durante su intervención en la Diputación Permanente del Congreso, que se ha reunido este martes para abordar, entre otros asuntos, una petición del PP para que comparezca la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para explicar la financiación singular para Cataluña. En este contexto, la diputada socialista Patricia Blanquer ha celebrado el acuerdo con ERC para que Salvador Illa sea el nuevo presidente de la Generalitat de Cataluña, un pacto que, según ella, se trata de una "fórmula de mayor autogobierno". Eso sí, ha sostenido que este acuerdo fiscal no olvida "la solidaridad con el resto de las comunidades autónomas". "Donde algunos ven agravio y una amenaza, los socialistas vemos una oportunidad de diálogo y avance en la cohesión social y territorial de nuestro país", ha proclamado la diputada del PSOE. Sin mencionar el concierto económico, después de que Montero negara que el acuerdo con ERC vaya a suponer esto, la diputada socialista sí que ha puesto en valor este pacto para una financiación singulara para Cataluña. "Ni España roba a Cataluña, ni Cataluña roba a España", ha sentenciado. ERC DUDA DE MONTERO En el caso de la diputada de ERC Teresa Jordà, también ha celebrado el acuerdo con los socialistas catalanes para la investidura de Salvador Illa, no solo en el punto que tiene que ver con la financiación autonómica, sino también en el del catalán. Desde aquí, la diputada de ERC cree que la financiación singular para Cataluña servirá para "finalizar con el sistema opaco e injusto" que, a su juicio, existe, poniendo en valor que la Generalitat pase a recaudar el cien por cien de los impuestos. En cualquier caso, Jordà ha garantizado que Cataluña seguirá aportando a la solidaridad interterritorial a través de una cuota, por lo que ha negado que la financiación singular vaya a suponer "privilegios". Por ello, ha cargado contra el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, por alentar a tomar conciencia de este acuerdo y ha aprovechado para criticar a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por negar que el pacto sea un concierto económico. EL PP CUANTIFICA LAS PÉRDIDAS Durante su intervención, el diputado del PP Juan Bravo ha exigido la comparecencia urgente de Montero, apelando directamente a ERC, Junts y PNV para que le apoyen en esta solicitud y reclamando que la ministra de Hacienda aclare si se trata de un concierto económico. Eso sí, el responsable económico del PP sí que ha cuantificado lo que puede suponer este acuerdo entre PSC y ERC: "Sería tanto como decir 150.000 médicos menos, en educación sería como hablar de 260.000 profesores menos y 25 hospitales de última tecnología menos". "Un Gobierno que se hace ya más progresista y que resta oportunidades a los españoles para mantenerse en el poder, el nombre no es progresismo, es egoísmo", ha proclamado Bravo, que ha acusado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de ser el "único beneficiario" junto a Illa y los independentistas de este pacto. Con todo, ha puesto encima varios puntos para comenzar a negociar con el Gobierno la reforma del sistema de financiación autonómica, tales como un fondo de nivelación para las comunidades infrafinanciadas, multilateralidad, reducir los plazos de liquidación o tener en cuenta variables como la dispersión, el envejecimiento o los costes de vida. JUNTS QUIERE IR MÁS ALLÁ Por su parte, la diputada de Junts Marta Madrenas también quiere que Montero explique en el Congreso este pacto, aunque ha dicho que su formación defiende un "concierto económico puro" a través de la independencia. En el caso del PNV, su diputada Idoia Sagastizabal ha celebrado el acuerdo entre PSC y ERC para una financiación singular para Cataluña, aunque ha reivindicado que el único concierto económico es el que se da en el País Vasco, al igual que en Navarra tiene su Convenio Económico. Desde Sumar, el diputado de Més Vicenç Vidal también se ha mostrado a favor de este acuerdo, diciendo que lo acompañarán para que se materialice, aunque ha exigido tener en cuenta la "plurinacionalidad" a la hora de abordar la reforma del sistema de financiación autonómica. Por contra, el diputado de Vox Juan José Aizcorbe se ha mostrado radicalmente en contra de la financiación singular para Cataluña: "Es fruto de la insolidaridad histórica que los socialistas y los separatistas han tenido siempre". LA SEGUNDA HUIDA DE PUIGDEMONT La Diputación Permanente también ha debatido la petición de comparecencia de Sánchez para dar cuenta sobre la segunda huida del expresidente catalán Carles Puigdemont, solicitada por el PP. El diputado 'popular' Jaime de Olano ha justificado la petición alegando que el jefe del Ejecutivo ha emitido un "atronador silencio cómplice" ante lo ocurrido. "No reaccionó a un esperpento, ni un tuit se dignó a escribir", ha señalado. En esta línea, ha ceñido la fuga a que Junts y el Gobierno comparten una "frágil coalición" que la detención del expresidente "podría desestabilizar". Por parte de Junts, la diputada Marta Madrenas ha trasladado el apoyo de su formación a la petición, pero para que Sánchez explique por qué el Tribunal Supremo "quiere legislar a través de sentencias". "España no tiene un problema llamado presidente Puigdemont, tiene un problema con la democracia y tiene un problema con el Tribunal Supremo", ha señalado. Vox también ha avanzado su apoyo a la petición. El diputado Ignacio Gil Lázaro ha recordado que Puigdemont no acudió a España "por sorpresa" mientras el Gobierno, "siendo consciente, no adoptó ninguna medida para cumplir con la orde de detención". "No hubiera sido posible sin un pacto de Sánchez con el prófugo", ha agregado. Sumar, ERC y el PSOE, de su lado, han trasladado su negativa a apoyar la solicitud 'popular'. La diputada de Sumar Aina Vidal ha recordado la aprobación de la Ley de Amnistía a los implicados en el 'procés' catalán y ha puesto el foco en que las decisiones que afectan a Cataluña deben tomarse en su parlamento y en el seno de su Ejecutivo. En la misma línea se ha expresado la diputada de ERC Teresa Jordà, que ha reclamado al PP que acepte la Ley de Amnistía, que beneficia a Puigdemont, y ha preguntado a los 'populares' si no se siente "ridículos" al pedir "eficiencia policial" cuando "los 'piolines' y los agentes secretos ilegales desplegados en Cataluña no encontraron ni una urna ni una papeleta" en el referéndum ilegal del 1-O. El diputado socialista José Zaragoza ha recriminado al PP que no asuma que "el conflicto de Cataluña se acabó" y les ha pedido que "dejen de incendiar" la situación. "Acepten que a pesar de su poca colaboración, sus mentiras, su irresponsabilidad, su irresponsable oposición y sus intentos continuos de derrocar a este Gobierno, Cataluña está hoy mucho mejor que antes", ha zanjado.

