José Manuel Ruiz, a la estela de Sarah Storey

París, 27 ago (EFE).- El tenista de mesa granadino José Manuel Ruiz se convertirá en París en el deportista español con más participaciones en Juegos Paralímpicos, ya que la cita en la capital francesa es su octava presencia consecutiva desde su debut, con apenas dieciocho años, en Atlanta 1996.

Ruiz, que nació en Guadix (Granada) hace 46 años sin parte del brazo derecho por una agenesia congénita, cuenta en su palmarés con cinco medallas paralímpicas que se resumen en tres platas y dos bronces. Solamente Álvaro Valera tiene mejores resultados históricos en el tenis de mesa español en Juegos, puesto que el palista sevillano cuenta con seis metales.

El palista andaluz, que fue el abanderado español en la ceremonia de inauguración de los Juegos de Río 2016, ha logrado también más de 30 medallas entre Campeonatos del Mundo, de Europa y de España y ocupa el séptimo puesto individual de la clase 10 en el ránking internacional y el decimoquinto en la clasificación de jugadores que compiten de pie. Además, es el único palista paralímpico español de las tres últimas décadas que ha participado en la Superdivisión, la principal categoría para deportistas sin discapacidad del tenis de mesa nacional.

"Las sensaciones ahora mismo son muy buenas. La mesa y la pelota está bastante bien y se ajusta a mis características de juego", declaró a EFE el deportista andaluz, para el que esta "cita histórica y batir el récord de participaciones de Juegos en España significa mucho".

"Esto no es solo mío, sino de muchas personas que me iniciaron en el deporte y que después me han acompañado en mi vida, lo que significa que hemos hecho las cosas muy bien. También mi familia y mi mujer, que quizá ha dejado de lado muchos de los sueños profesionales que tenía para cumplir los míos y los nuestros. Nos conocimos en 1999, antes de Sidney, y lleva conmigo siete Juegos", comentó.

"Poder cumplir mis octavos Juegos me hace estar muy contento. Voy a intentar disfrutar de cada entrenamiento, de cada rato de ocio en la Villa con los compañeros, de otros deportes también, sin descentrarme de la competición. No voy con el cartel de favorito a posible medalla, pero eso a veces evita un lastre, al no disfrutar como merecía sin permitirme rendir a mi nivel real", confiesa.

"Estos Juegos los afronto de esa forma, más relajada, sin miedo a la autoexigencia. Con ilusión, ganas y motivación espero afrontar cada partido. Seguro que voy a poder dar mi mejor nivel y si soy capaz de dar mí mejor versión tendré la oportunidad en cada partido y espero aprovecharla", señala.

Ruiz siempre ha sido deportista vocacional, ya que ha practicado fútbol, baloncesto e incluso ciclismo y empezó jugando al tenis de mesa en el pabellón de Guadix (Granada), que ahora lleva su nombre. Además, es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, ha sido profesor y actualmente colabora con la Delegación de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía en planes y programas relacionados con olimpismo y hábitos de vida saludables.

Aunque José Manuel Ruiz es el único español que alcanza las ocho participaciones paralímpicas, hay otros ocho deportistas que le siguen de cerca, varios de ellos aún en activo.

Con siete Juegos Paralímpicos figuran la atleta Puri Santamarta, el nadador Xavi Torres y el tirador Francisco Ángel Soriano. En París 2024 llegarán a esa cifra el ahora ciclista y antes nadador Ricardo Ten, los nadadores Teresa Perales y Miguel Luque y los tenistas de mesa Álvaro Valera y Jordi Morales.

Más allá de la delegación española, la ciclista británica Sarah Storey (Manchester, Reino Unido, 1976) disputará en París su novena edición tras debutar como nadadora en Barcelona'92 con catorce años y disputar todas las ediciones posteriores hasta la actualidad, con un total de 28 medallas en su palmarés: dieciséis en la piscina y doce, todas ellas de oro, entre la pista y la carretera.

En diez Juegos Paralímpicos de verano compitió de forma consecutiva el tirador sueco Jonas Jacobsson, que, entre 1980 y 2016, logró acumular 30 medallas: 17 oros, cuatro platas y nueve bronces. EFE

