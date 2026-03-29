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Vingegaard: "Soy optimista de cara al Giro, donde tendré que estar a un gran nivel"

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Barcelona, 29 mar (EFE).- El danés Jonas Vingegaard, ganador de la 105 edición de la Volta Ciclista a Catalunya, que ha terminado este domingo en Barcelona, se ha mostrado "optimista" de cara al próximo Giro de Italia, que, junto con el Tour de Francia, es uno de sus grandes objetivos de la temporada.

"Soy optimista de cara al Giro, donde tendré que estar a un gran nivel", ha afirmado Vingegaard tras mantener el maillot de líder en la última etapa de la ronda catalana, con inicio y final en Barcelona.

El líder del Visma mostró su superioridad en la quinta y la sexta jornada, con final en los puertos de montaña de Coll de Pal y Queralt, en los Pirineos, donde cimentó una holgada ventaja de 1:22 y 1:30 con respecto al francés Lenny Martínez (Bahrain Victorious) y al alemán Florian Lipowitz (Red Bull-Bora-Hansgrohe), que completaron el podio en la general.

"He ganado dos etapas y la general. Ha sido una gran semana y estoy muy contento por ello. Ha sido un fantástico inicio de temporada para mí y espero seguir así", ha señalado el ganador de la Volta.

Vingegaard ha empezado la temporada con un pleno de victorias en las dos carreras por etapas que ha disputado -París-Niza y Volta-, aunque ha comentado que todavía no está al 100%.

"Me siento bien en este momento. Quizá no estoy todavía en el mejor momento porque este año hemos planificado estar mejor a medida que avance el año", ha admitido el líder del Visma, quien en las próximas semanas se dedicará a entrenar para afrontar con confianza el Giro que empieza el próximo 8 de mayo.

Tras completar la ronda italiana, Vingegaard tiene como segunda gran meta del curso el Tour de Francia, cuya salida será en Barcelona el próximo 4 de julio.

"El Tour es otro gran objetivo del año y necesito también estar en un buen momento. Me ha gustado mucho esta zona de Cataluña, la gente es muy amable", ha comentado.

Sobre la última etapa de la Volta, con un recorrido similar a la segunda jornada del próximo Tour, Vingegaard ha explicado que su objetivo era mantener el maillot de líder ante los ataques de Red Bull.

"Mi objetivo principal era la clasificación general. Los Red Bull hoy hicieron un magnífico trabajo y me han dejado correr en solitario y han intentado atacarme. Han hecho un gran trabajo y por suerte me he podido defender y mantener el maillot", ha concluido. EFE

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