La Korrika llega a su meta en Bilbao y reivindica ante una multitud: "Somos euskera"

Bilbao, 29 mar (EFE).- La 24 edición de la Korrika, la carrera popular por el euskera, ha llegado este domingo a su meta en Bilbao, donde miles de personas han escuchado el mensaje secreto contenido en el testigo portado por los corredores y desvelado por sus siete jóvenes autores: "Somos euskera" y "Vamos hacia adelante. ¿Vienes?", han invitado.

Tras recorrer en los últimos diez días distintos pueblos de Euskadi, Navarra y País Vasco francés, los territorios en los que a los dos lados de los Pirineos se habla euskera, la Korrika ha finalizado con una fiesta multitudinaria en la capital vizcaína, en la que han cogido el testigo representantes políticos, institucionales, sindicales, del mundo de la cultura, del ámbito académico y de la economía, entre otros.

El ambiente festivo y reivindicativo ha dominado la última jornada de la carrera, que arrancó con polémica por el "veto" de la coordinadora organizadora AEK a CCOO tras recurrir el sindicato varias oposiciones en las que consideraba que el nivel de euskera exigido era desproporcionado e incumplía la ley.

La popular carrera ha vivido otros momentos de polémica tras la exhibición de imágenes de presos de ETA a su paso por algunos municipios.

TEste domingo también se ha visto algún cartel al paso de la carrera por algunos puntos de Bilbao, donde uno de los corredores ha sido el lehendakari, Imanol Pradales.

El frío y la lluvia de las primeras horas matinales no han impedido a miles de personas sumarse a la carrera o animar a los corredores desde las aceras al paso de la Korrika por los distintos barrios de la capital vizcaína.

Niños y mayores se han ido pasando el testigo en cuyo interior ha viajado el mensaje secreto de la presente edición de la Korrika, que, según se ha desvelado a su término, ha sido elaborado por siete jóvenes procedentes de todos los territorios en los que se habla euskera.

El lehendakari ha recibido el testigo temprano, sobre las 9:30 horas, en la calle Autonomía: "Es un día bonito de reivindicación de nuestra lengua", para "mandar un mensaje al mundo de que apostamos como pueblo vasco por una lengua propia", ha indicado el mandatario.

Tras los 2.750 kilómetros recorridos y los 3.436 testigos pasados de mano en mano desde el inicio de la 24 edición de la Korrika el pasado día 19 en Atharratze, en el País Vasco francés, la carrera, ya con mejor tiempo, ha llegado cerca de las 13:00 horas a su meta, frente al Ayuntamiento de Bilbao.

Allí, ante miles de personas congregadas, los siete jóvenes autores del mensaje de esta edición han señalado que durante la carrera el euskera ha dado forma "a un cuerpo que es de todas, de todos".

"Un paso y después otro, portamos en voces nuevas lo adquirido a las generaciones precedentes. Hemos llegado hasta aquí sí, pero no hemos culminado el camino", han indicado.

Según han dicho, "los antiguos monstruos vuelven mudados de piel pero nosotros y nosotras hemos creado un cuerpo heterogéneo, comprometido, vigoroso. Y si hoy está aquí, mañana también estará. Somos euskera y aquí estamos", han afirmado los autores, que han concluido con una interpelación: "Vamos hacia adelante. ¿Vienes?".

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