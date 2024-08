El último baile de Jairo Ruiz

David Ramiro

París, 27 ago (EFE).- "En París quiero poner la guinda a una carrera que ha sido muy bonita". Así se muestra el almeriense Jairo Ruiz ante lo que son sus terceros y últimos Juegos Paralímpicos de una carrera jalonada de éxitos y que siempre será recordada por aquel histórico bronce en Río de Janeiro 2016, en lo que fue la primera medalla para el triatlón paralímpico español.

Jairo Ruiz (Almería, 1988) no olvidará nunca aquel 10 de septiembre de 2016. Ese día hizo historia con su bronce en Río de Janeiro al convertirse en el primer español en lograr una medalla en triatlón en los Juegos Paralímpicos.

El almeriense, con ese triunfo pero también con otros buenos resultados en competiciones internacionales, se convirtió en el estandarte de una generación que, en los últimos años, no ha parado de obtener buenos resultados por todo el mundo.

Ahora, en París, ocho años después, el objetivo es volver a disfrutar de una cita paralímpica después del mal sabor de boca que le dejó la participación en Tokio, en los que acabó octavo, con diploma, pero lejos de los primeros puestos. Serán sus últimos Juegos ya que esta temporada es la última que compite al más alto nivel, poniendo fin a doce años en la élite.

El deportista de la barriada almeriense de Los Ángeles afronta esta cita en París "con mucha ilusión" y sin renunciar a nada.

"Me encuentro muy bien a nivel físico y psicológico. Me lo estoy tomando como mucha ilusión, no como los primeros Juegos pero casi. Tengo ganas de ir, de estar con los compañeros y disfrutar. Es un viaje fácil, no hay cambio horario ni cosas extrañas y vamos a estar diez días en la Villa sin las preocupaciones de la adaptación a un clima extremo o al covid de la última vez. La experiencia no fue desagradable pero sí que es cierto que no se pudo vivir lo que son en los Juegos", confiesa.

Por todo lo que conlleva la vuelta a la normalidad tras esos Juegos de la pandemia y, sobre todo, por ser sus últimos, todo en París es "muy especial".

"Voy muy ilusionado. He luchado mucho para esta clasificación. En una carrera estaba dentro, en otra fuera, y al final lo conseguí. Estoy muy contento, he hecho buen trabajo y me encuentro bien de forma, muy animado. Aunque sean los últimos Juegos no van a desmerecer y voy a dar todo lo que pueda. Tengo un grupo que me ha echado un cable estos últimos dos años y espero poner en París la guinda a una carrera que ha sido muy bonita", apunta.

Tras los Juegos de París aún quedará un último reto, ya que en octubre espera disputar en Málaga el Campeonato del Mundo de Paratriatlón, junto con la gran final de las Series Mundiales Élite. Una competición que se celebrará a escasos 200 kilómetros de su Almería natal, el lugar al que está arraigado y al que hace un tiempo volvió tras muchos años entrenando y persiguiendo un sueño en Madrid. EFE

