Borrell sobre la UE: "Hemos avanzado más de lo imaginado, pero es insuficiente"

Pamplona, 26 ago (EFE).- El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, ha recibido el II Premio Internacional Puerta de Europa en los VI Cursos Europeos de Verano (CEV) este lunes y ha afirmado que la UE ha avanzado "más de lo imaginado por sus fundadores", pero es "insuficiente".

Borrell ha tomado la palabra tras recoger el premio en Pamplona, donde ha explicado que "si Europa quiere sobrevivir, tendrá que unirse e integrarse más", además de que "hay que disfrutar de sus beneficios, pero ser conscientes de la gran responsabilidad" que tiene Europa.

El alto representante ha manifestado que Europa es un lugar "privilegiado" para vivir y que los europeos pensamos que "todo el mundo es así, pero no es así". "Hay partes que sí, pero en ninguna otra parte lo han conseguido tanto como lo hemos conseguido nosotros. El mundo es cruel, la guerra ha vuelto a aparecer, no está en casa, pero está cerca. La defensa, que no era parte del discurso inicial de la UE, va a ser clave en los próximos años", ha dicho.

Borrell ha apuntado que ante la violencia que se vive cerca de las fronteras europeas que esto provoca que haya quien quiera acceder a un lugar más seguro y también a que Europa tenga que tomar medidas: "No podemos dejar el fenómeno migratorio en manos de la mafias y tiene que darse de forma ordenada".

El alto representante ha explicado que "no es suficiente con haber hecho la paz entre nosotros, si el resto del mundo que llama a nuestra puerta es violento. No vale con predicar el estado de derecho en estos lugares. La prosperidad ajena forma parte de la nuestra, su seguridad de la nuestra". Por ello, Borrell plantea la cuestión de si Europa se debe armar o no, aunque considera que a corto plazo no habrá un ejército europeo.

En este sentido, se ha referido al orador griego Demóstenes y que "si no te preparas para la guerra, te ven débil y no tienes tiempo para reaccionar", pero al mismo tiempo "si te preparas acabas haciendo la guerra".

"Dos semanas antes de la invasión rusa en Ucrania, ya se oían los tambores de guerra y a mí me preguntaban si les daríamos las armas para defenderse. Hasta ahora Europa lleva gastados 100.000 millones de euros y EE.UU. una cifra parecida", ha contado. "Si dejamos de ayudar a Ucrania, la guerra acaba en dos semanas, pero, ¿qué pasa después? Si no me lo dices, no me vale el grito de paz. Hemos de seguir, creo, ayudando a Ucrania", ha opinado.

Borrell ha explicado que en ese caso se trata de "una potencia imperial que ha invadido a otro país" y en el caso de Gaza "es una lucha terrible de dos pueblos por la misma tierra donde Europa tiene una tremenda responsabilidad porque les prometimos la tierra a uno de ellos".

El premiado este lunes considera que lo que está pasando en Gaza no se puede justificar en el derecho a la defensa de un país ante una amenaza terrorista. "Con la ayuda humanitaria hay que acelerar, pero no me sirve que me des de cenar hoy si me dejas morir mañana. Hay que trabajar para hacer frente a lo inmediato y para buscar una solución, pero hemos estado desunidos frente a este asunto y nos está costando muy caro". EFE

ja/lml

(Foto) (Vídeo)