Fernando Trueba: Si hubiera elegido mi carrera ideal, habría una comedia y un film-noir

Madrid, 20 ago (EFE).- Fernando Trueba ha tardado diez años en sacar adelante un "film-noir" que ahora va a estrenar en las salas españolas, 'Isla perdida', una película marcada tanto en su trama como en sus personajes por una banda sonora excepcional, que el madrileño asegura haberse "currado muchísimo".

"Si me hubieran dicho cómo habría hecho mi carrera ideal como director, hubiera elegido una comedia y una película negra. Pero en España -reflexiona el ganador de un Óscar por 'Belle epoque', 1994- es más lógico y más fácil y nos pilla más a mano la comedia, y yo particularmente, es el lenguaje que hablo en mi vida cotidiana".

Pero "como espectador y como amante del cine, siempre estaba muy cerca de este otro género, de Hitchcock, de los clásicos del cine negro, el retorno al pasado... Adoro ese cine, las novelas de la Highsmith, de William Irish o David Goodies, todas esas cosas", explica Trueba en una entrevista con EFE.

Así, 'Isla perdida' es un thriller a ritmo de jazz que arranca con la luminosidad del verano en una isla griega, se enreda en el otoño con preguntas incómodas y llega al invierno convertido en una novela gótica.

Protagonizada por Aida Folch, el colombiano Juan Pablo Urrego y Matt Dillon en los principales papeles, 'Isla perdida' ('Haunted Heart' en su título internacional) ha sido rodada en inglés, español y griego, y es un noir' en toda regla, ambientado en las islas griegas con el jazz como telón de fondo.

La música, el pasado como concertista de clarinete de Max, es el hilo del que tira Trueba para coser la historia. "La música de esta película está muy currada -afirma-, está la música de él, la de ella, la del pasado, las músicas de la época..."

La cinta, dividida en tres partes como tres movimientos de una composición musical, explica el director madrileño, comienza en verano, cuando Álex (Folch), una aspirante a maître llega tarde a su cita laboral con Max (Dillon), dueño y chef de un restaurante al que solo se accede en barco, y debe conformarse con trabajar de camarera.

Ella nota el flechazo y, a pesar de que viene huyendo de un pasado doloroso, se lanza de cabeza a por él. Pero Max es un hombre oscuro, reservado, o tímido, que solo se sincera con su amigo Chico (Urrego).

La música también es la pasión que ha unido a Trueba y Dillon, expertos ambos en música cubana y jazz, que hace años decidieron que harían juntos una película cuya banda sonora sería sea otro personaje más. Y llegó 'Isla perdida', que estará en las salas el próximo 23 de agosto.

Es la primera vez que el madrileño se alía con un creador de cómics, Rylend Grant, que además es monje budista, para escribir el guion porque, aclara Trueba, cuando conoció su trabajo se dio cuenta de que "tenía lo que yo buscaba, era alguien muy americano, y yo necesitaba que el personaje de Max tuviera ese componente", explica a EFE.

Otro elemento imprescindible de la película es Aida Folch, que ya trabajó con Trueba hace doce años, protagonizando 'El artista y la modelo".

"Lo que más me gusta de la película es cómo mi personaje pasa de la luz a la oscuridad, un regalo interpretativo", señala a EFE la catalana, nominada al Goya por aquel papel.

Es la primera vez que Folch encara un rol cercano al terror. "A mi me encanta este cine, de relaciones personales, de amor, sensual, con misterio... Todo esto lo disfruto muchísimo, y para mi era muy importante volver a la esencia de este trabajo que es no 'hacer' sino mirar al otro, escucharle, creérmelo. No he tenido que hacer composición de personaje -dice la actriz- pero sí 'estar'".

En la trama también tiene importancia un teléfono de la época (quién no ha tenido un Nokia) que se mantiene días encendido y se oye incluso bajo tierra. "Lo enterramos, y funcionaba", confiesa Trueba a EFE, pionero en usar un Nokia como "elemento gótico, pero siendo real", presume. EFE

