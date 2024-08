IU pide políticas audaces de vivienda en los PGE y dice que la legislatura tiene continuidad aunque no salgan adelante

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha admitido que la no aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2025 tendría un "efecto limitante" para el Gobierno de coalición, pero cree que la legislatura aún tendrían continuidad sin proyecto presupuestario. De entrada, ha instado al Ejecutivo a incluir en los PGE medidas audaces en materia de vivienda. En declaraciones a Europa Press, Maíllo ha reconocido que la aritmética parlamentaria es "muy compleja en todo", no solo para los Presupuestos, y que es "justo" admitir que la situación política en Cataluña "condiciona" la gobernabilidad estatal. Sin embargo, ha defendido que el debate presupuestario se debe afrontar para que cada formación se posicionen al respecto. Y preguntado por la hipótesis de que el Ejecutivo no lograra apoyo suficientes para sacarlos, ha opinado que eso sería un "elemento limitante" pero "no elimina ni mucho menos" la vigencia de la legislatura. VOX Y JUNTS, SOCIOS INCOMPATIBLES El coordinador federal de IU, cuestionado sobre si ve a la oposición presentando una moción de censura, ha manifestado que podría hacerlo pero está seguro de que no saldría adelante, salvo que PP y Vox contaran con el apoyo de Junts. "Nunca se sabe pero yo no le veo ninguna sustancia y creo que no se van a atrever a hacerla, porque el fracaso de una moción de censura tiene más repercusión negativa que la visión positiva que pudiera tener ese debate", ha zanjado. De nuevo sobre la cuestión presupuestaria, ha destacado que la prioridad fundamental para las futuras cuentas públicas debe ser la vivienda, dado que es el gran problema que se afronta en esta legislatura. ACABAR CON EL "AGUJERO NEGRO" DEL ALTO COSTE DE LA VIVIENDA Concretamente, ha explicado que existe un "desequilibrio" entre las medidas de carácter laboral y salarial, como la reforma laboral y subida del salario mínimo que han mejorado las condiciones de los trabajadores, pero cuyos efectos son "engullidos" por ese "agujero negro que es el aumento del coste de la vivienda" Por tanto, el coordinador de IU ha señalado que el Gobierno tiene que hacer una "política audaz" en vivienda y que no comparte el modelo "tradicional y conservador" de la colaboración público-privada para desplegar el parque social de vivienda, al criticar que los estándares actuales multiplican el coste de la obra pública. Así, ha manifestado que se necesita una acción "más tutelada" de la administración pública y no en ámbito de igualdad con la privada. Otro de los ejes que deben acometerse por parte del Ejecutivo, según ha desglosado Maíllo, es elevar la carga fiscal a los pisos turísticos (subiendo su IVA como ya ha planteado Sumar), para propiciar que sea más rentable ponerlos al mercado de vivienda habitual. Es más, ha desgranado que es necesario acometer una reforma fiscal "progresiva", "profunda" y "ambiciosa" a nivel global en España, "la gran asignatura pendiente" para mejorar los ingresos públicos. Al respecto, ha contrapuesto que en los últimos 15 años el IVA y el IRPF, vinculadas a las aportaciones de los trabajadores, han crecido un 56 y un 57%, respectivamente, mientras que el impuesto de Sociedades ha bajado en un 37%, cuando los beneficios empresariales se están moviendo en torno a los 400.000 millones de euros. REFORMA FISCAL PROGRESIVA Y PROFUNDA Por tanto, ha desgranado que ahora hay un régimen fiscal "absolutamente injusto", donde los beneficios empresariales no aportan a la fiscalidad del país como debería y, en consecuencia, debe haber un "gran cambio de paradigma". En cuanto al proyecto de reducción de jornada laboral, Maíllo ha reseñado que es un compromiso de legislatura y que hay que intentar un acuerdo con todos los agentes sociales. Pero son partidarios de que si la CEOE "no transige" se llegue a un acuerdo entre Gobierno y sindicatos y ha recordado que en la etapa del PP en el Gobierno logró pactos con la patronal que supusieron "recortes". "Pienso que el Gobierno debe llegar a un acuerdo para poner, negro sobre blanco, una ley la reducción de la jornada laboral sin reducción del salario, con o sin la CEOE.", ha agregado. Cuestionado sobre si contempla al PNV respaldando esta medida en el Congreso si no cuenta con el respaldo de la patronal, el líder de IU ha manifestado que si se "niega" a hacerlo tendrá que explicarle a los trabajadores de Euskadi y a su base social, que augura que sí ve la reducción con buenos ojos, de su postura. En el caso de Junts, cree que está en una evolución "derechista" pero opina en el mismo sentido. Respecto a si el Gobierno podría quedar tocado en caso de no salir proyectos como este, Maíllo ha declarado que es evidente que si no sale algo adelante "evidentemente tiene un coste", pero es "mayor el coste de no hacer nada". NO DESISTIR CON LA REFORMA DE LA LEY DE EXTRANJERÍA En cuanto a si será posible reformar la Ley de Extranjería, tras el rechazo en el Congreso a la proposición de ley para cambiar la norma, el coordinador de IU ha asegurado que no hay que desistir y se tienen que buscar fórmulas para conseguirlo. Tras reivindicar que la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, también de IU, está desplegando una buena labor, Maíllo ha apuntado que, mientras se trabaja en hallar esa solución legislativa para el medio plazo, se puede acometer mientras una medida "temporal" para mejorar el acogimiento de menores migrantes no acompañados entre todas las comunidades autónomas. De esta forma, apunta a que el artículo 11 de la norma, que permite potenciar la atención mediante las ONGs de todo el país con mayores recursos proporcionados por el Estado, que ayuda a dar salida al "drama humanitario" que se vive en Canarias. SUMAR IMPULSA AVANCES QUE PSOE TRATA DE APROPIARSE Respecto a la relación entre PSOE y Sumar dentro del Gobierno, Maíllo ha reflexionado que no se tienen que "desdramatizar" las diferencias dentro de la coalición y que el escenario de gobernabilidad compartida es "mucho mejor" respecto a los Ejecutivos de un solo color, dado que el diálogo entre socios enriquece las propuestas. De ello, ha agregado que en su espacio son "conscientes de que hay una tentación socialista de apropiarse" avances que promulga Sumar, pero que eso no les debe turbar y apuesta por desplegar mucha "inteligencia" y "pedagogía" por parte de todos sus ministros y en todos los territorios para explicar el sello que imprimen a la acción del gobierno. "Me parece muy importante explicar al ciudadano de manera directa los logros del Gobierno gracias a la aportación que hacemos (...) todo el mundo sabe que si no estuviéramos en el Gobierno estas políticas no saldrían", ha zanjado.

