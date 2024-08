El CGPJ aprueba 112 acuerdos urgentes y se cita el 2 de septiembre para elegir a su presidente tras constatar avances

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado este lunes 112 acuerdos urgentes, los primeros que salen adelante desde la renovación del pasado mes de julio, y ha decidido citarse el próximo 2 de septiembre --tres días antes de la apertura del año judicial-- para tratar de elegir la Presidencia del Tribunal Supremo y del órgano de gobierno de los jueces tras haberse constatado avances en las negociaciones. Cabe recordar que el Pleno decidió el pasado 5 de agosto no volver a reunirse hasta desbloquear la situación después de tres días de negociaciones infructuosas. Fuentes consultadas por Europa Press señalan que este nuevo encuentro no implica que se vaya a alcanzar un acuerdo, pero reconocen que hay algún avance y que la nueva Presidencia podría estar encaminada. En una nota de prensa, el CGPJ ha informado de que el Pleno ha aprobado este mismo lunes un total de 112 acuerdos en relación con asuntos considerados urgentes e inaplazables, y que no podían esperar siquiera a la designación, precisamente, del nuevo presidente. La mayoría de los acuerdos aprobados están relacionados con el régimen jurídico de jueces y magistrados, tales como excedencias voluntarias para el cuidado de hijos, reingreso al servicio activo en la Carrera Judicial, solicitudes de inclusión en planes anuales de sustitución, licencias por asuntos propios, por estudios relacionados con la función judicial o por enfermedad, solicitudes de compatibilidad, jubilaciones o prolongaciones en el servicio activo. ACUERDOS EN MATERIA DE OFICINA JUDICIAL De igual forma, este lunes también se han aprobado acuerdos en materia de Planta y Oficina Judicial, relaciones internacionales, formación continua y formación inicial o recursos. Además, el Pleno ha acordado garantizar, durante este periodo transitorio, la presencia del Consejo General del Poder Judicial en los comités de crisis sobre violencia de género que puedan convocarse por parte del Ministerio de Igualdad y de otros órganos. Esta reunión se ha celebrado de conformidad con lo señalado por el informe solicitado al Gabinete Técnico sobre las posibilidades de actuación del órgano de gobierno de los jueces hasta la elección y toma de posesión de su presidente. Tal y como se establecía en el documento, la inclusión en el orden del día de esos asuntos se ha producido por unanimidad de los miembros del Pleno, que también han aprobado por unanimidad todos los acuerdos.

