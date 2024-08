Morant subraya que el operativo para detener a Puigdemont "correspondía a los Mossos" y no al Ministerio del Interior

La ministra de Ciencia y líder del PSPV, Diana Morant, ha recalcado que el operativo policial desplegado el pasado jueves en Barcelona para detener al expresidente catalán Carles Puigdemont durante la investidura de Salvador Illa como jefe del Govern catalán "pertenecía y correspondía a los Mossos d'Esquadra, a Interior de la Generalitat de Cataluña" y "no al Ministerio del Interior". Así lo ha trasladado, a preguntas de los periodistas en Elche (Alicante), después de que este martes se haya hecho público el informe remitido por el Ministerio del Interior al juez instructor del 'procés' en el que se afirma que "no se detectó en momento alguno" a Puigdemont en controles fronterizos ni de la Policía Nacional ni de la Guardia Civil y que, aunque el Ministerio ofreció cooperación a los Mossos, los apoyos no fueron requeridos. Morant ha señalado que "hoy, el Ministerio de Interior ha trasladado a petición del juez cuál era el operativo que el Ministerio de Interior tenía el día de la votación de la investidura de Salvador Illa", además de recordar que desde el Gobierno ya habían apuntado que "ese operativo pertenecía y correspondía y era competencia de los Mossos". "Fueron los Mossos los que dieron explicaciones, fue Interior de la Generalitat de Catalunya quien dio explicaciones y ahora el Gobierno reafirma que no era competencia del Ministerio de Interior el operativo desplegado el día de la investidura del presidente Salvador Illa", ha expuesto.

