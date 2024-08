El PSOE tacha a Feijóo de "profeta del apocalipsis" que no acierta: Hay convivencia en Cataluña y la economía crece

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha definido como fallido "profeta del apocalipsis" al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para recriminarle que no acierte con sus predicciones, porque en Cataluña ha "triunfado la convivencia" y la economía española es el "motor económico de Europa". En declaraciones grabadas y remitidas por el PSOE, López señala que los vaticinios económicos y políticos del líder de la oposición han resultado erróneos si se mira la realidad actual del país. Sobre Cataluña, el portavoz ha criticado la postura del PP frente al nuevo Govern del socialista Salvador Illa, con el que "no va a haber declaraciones unilaterales de independencia ni referéndums ilegales". "Ni va a haber un conflicto permanente y, por supuesto, no va a haber ni división ni fractura social. Eso sucedió con un Gobierno independentista en Cataluña y con un Gobierno del Partido Popular en España", ha garantizado, para preguntar a Feijóo "por qué le sienta tan mal que haya triunfado la convivencia y no la pelea" en Cataluña. En el plano económico, el portavoz socialista ha enumerado que Feijóo pronosticó que la economía española se hundiría, pero "España es hoy el motor económico de Europa" y "crece muy por encima de la media de la Unión Europea, hasta cinco veces más", con récord histórico de afiliados a la Seguridad Social con más de 21 millones de trabajadores, la creación de más de 63.000 nuevas empresas y las medidas del Gobierno para atajar la inflación. López además ha indicado que el sistema de pensiones es sólido. "Feijóo dijo que, si subíamos las pensiones, iba a quebrar el sistema, y resulta que hemos subido las pensiones con el IPC para que no pierdan poder adquisitivo y el sistema no solo se sostiene, sino que, por primera vez en 13 años, el Gobierno está metiendo 5.000 millones de euros al año en la hucha de la Seguridad Social para garantizar las pensiones del futuro", ha reivindicado. El portavoz del PSOE ha instado a Feijóo a abandonar esa "oposición destructiva y arrimar el hombro para hacer algo positivo" por el país.

