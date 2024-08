Barbón dice que fue a la investidura de Illa por "cortesía institucional" y dice que le prefiere antes que Puigdemont

El Presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha señalado este lunes que acudió a la investidura de Salvador Illa por un acto de "cortesía institucional" con sus compañeros socialistas que logran la presidencia de un gobierno, y en todo caso ha subrayado que prefiere al líder del PSC antes que a Carles Puigdemont, "un señor que se ha vuelto a fugar una vez más". "Porque ésa es la alternativa que había en Cataluña, no había otra", ha replicado. "O era Salvador Illa presidente, o era Puigdemont, que ya sabemos lo que acaba de hacer, ha vuelto a dejar tirados a su gente. Y yo eso es lo que, sinceramente, mayor rechazo me genera en política. En política uno tiene que apechugar con sus decisiones. Te puedes equivocar, puedes cometer errores e incluso en algunos casos puedes pasar la barrera. Bueno, pues tienes que hacerte cargo de ellas, como se hicieron otros. En este caso, dice que va a venir al parlamento, que va a defender su posición en la investidura y lo que hace es escaparse de una manera torticera" señala Barbón. Ante la críticas del PP por sus asistencia a la investidura en Barcelona de Salvador Illa, el jefe del ejecutivo asturiano, ha señalado que va a todas las investiduras de todos los presidentes autonómicos socialistas. "Estuve en la investidura de Salvador Illa este fin de semana, estuve en la investidura de María Chivite en su momento y estuve en la investidura de Emiliano García Page. Es decir, todos mis compañeros socialistas saben que yo voy a la investidura de todos", apostilla. Barbón considera que "es una cortesía mínima desde el punto de vista como compañeros de partido y por supuesto que yo quería que Illa fuera presidente. A mí donde me invitan voy, en el plano institucional me refiero. Por ejemplo, estuve en la toma de posesión de Alfonso Rueda, el presidente de la Junta de Galicia", añade. En cuanto a la aprobación de una ley de singularidad fiscal para Cataluña, Barbón ha insistido en que "el Gobierno, el Principado y yo como presidente no votaremos nada en materia de financiación autonómica que perjudique a Asturias". "A partir de ahora entrará en un contexto en el que tiene que abrirse un diálogo multilateral, abierto, institucional entre las diferentes instituciones y el propio gobierno de España y desde luego tenga a todo el mundo claro que la postura de Asturias no se ha movido un ápice del acuerdo que firmamos y votamos en el año 2020. Y además, les reitero, como socialista, yo defiendo las resoluciones del 33 Congreso de la Federación Socialista Asturiana que vienen a ratificar lo dicho", concluye.

