Alex Roca completa el 'Marathon pour tous', el reto más duro de su vida

París, 11 ago (EFE).- El español Alex Roca, con una discapacidad del 76%, completó el reto más duro de su vida al terminar con éxito en casi siete horas de carrera el 'Marathon pour tous', vinculado a los Juegos Olímpicos de París, que contó con la participación de 20.024 corredores.

A los 6 meses de vida, Alex Roca (Barcelona, 1991) sufrió una encefalitis viral herpética (herpes cerebral). Le provocó una parálisis cerebral con un 76% de discapacidad física la cual le afectó al hemisferio izquierdo del cuerpo. Tiene una movilidad reducida y se comunica a través de lengua de los signos.

Alex es el primer atleta con parálisis cerebral que acabó la exigente Titan Desert (2019) y también el primero de la historia con parálisis cerebral, un 76% de discapacidad física y hemiplejía, en acabar un maratón dentro del tiempo máximo oficial (Maratón de Barcelona 2023), entrando así en el Libro de los Récords. Medios maratones, triatlones y acuatlones han formado parte de su trayectoria en los últimos años. Ahora, su nuevo reto era un maratón en París.

La carrera la comenzó a las 21 horas del sábado 10 de agosto y la concluyó de madrugada, a las 4, ya entrado el domingo 11, casi siete horas después.

“Correr este maratón ha sido un sueño hecho realidad para mí. No solo he llegado a la meta sino que también he podido enviar un mensaje muy importante relativo al deseo de romper los prejuicios de la sociedad hacia las personas con discapacidad: abrimos caminos para que todo el mundo, sea cual sea su condición, alcance sus sueños. Deseo que las personas con discapacidad sean vistas como personas tan válidas como cualquier otra”, dijo Roca al llegar a meta.

Alex, junto a su inseparable mujer, Mari Carmen Maza, su media mitad, dedicó su 'victoria' a todos aquellos que lo han apoyado en su viaje, resaltando el papel fundamental de su equipo, de las organizaciones que le respaldan y de sus seguidores.

“No estoy solo en esto. Cada palabra de ánimo, cada gesto de apoyo me ha impulsado a seguir adelante. Este triunfo es de todos”, enfatizó. EFE

