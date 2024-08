Azahara Muñoz: "Fue una pena haber empezado tan mal"

París, 10 ago (EFE).- La malagueña Azahara Muñoz, decimotercera en el torneo femenino de golf de los Juegos Olímpicos de París 2024, lamentó "haber empezado tan mal", con una vuelta de +6 el primer día de juego en Le Golf National.

"Estoy muy contenta por el rendimiento que he tenido, aunque también me da un poco de pena haberme quedado tan cerquita del diploma y no haberlo conseguido”, dijo Muñoz en declaraciones que difunde la Real Federación Española de Golf.

Al repasar su juego durante las cuatro joradas, la malagueña afirmó: "Después del resultado del miércoles, de 78 golpes, he realizado una remontada espectacular; he jugado muy bien desde entonces. Este campo es supercomplicado y superarlo ha sido estupendo".

Azahara Muñoz añadió que "nunca se sabe lo que hubiese pasado con un mejor resultado el primer día", cuando firmó un 78 (+6). "Todo ocurre por algo, y sí, fue una pena haber empezado tan mal, de perder opciones de hacer grandes cosas, pero estoy orgullosa de haber remontado como lo he hecho", agregó.

La navarra Carlota Ciganda, cuadragésima novena en Le Golf National, dijo que tuvo una actuación "que ha sido mala". "El campo me ha ganado todos los días y me queda un mal sabor de boca", precisó.

La navarra acabó el torneo con una ronda de 75 golpes (+3) y dijo: "No he jugado del todo mal, pero el resultado no es bueno, ni mucho menos. He acabado con tres bogeys y no queda otra que seguir adelante".

Para Ciganda "estar aquí es un honor, sobre todo representar a España". "Y con eso me quedo. Me da pena haber jugado tan mal, pero así es el golf. Fuera del campo la experiencia ha sido buena, viendo a muchos deportistas españoles ganar medallas”. ¿Los JJOO de Los Ángeles 2028? Me gustaría jugar, pero vamos a ir viéndolo año a año", sentenció. EFE

sab