El Gobierno de Ayuso pide la dimisión de Sánchez después de que Puigdemont haya "desaparecido por arte de magia"

La Comunidad de Madrid ha pedido este jueves la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras la "bochornosa imagen" de la vuelta del "prófugo" expresident de Cataluña y líder de Junts, Carles Puigdemont, sin que se le haya detenido, "desapareciendo por arte de magia o por arte de Sánchez". "Un prófugo de la justicia que llega a nuestro país, que no es detenido y que pone en solfa la estabilidad y la imagen de España en el exterior", ha descrito el portavoz del Ejecutivo madrileño y consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Miguel Ángel García, durante la presentación de la Memoria 2023 de la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor (ARRMI). Este jueves, día del debate de investidura como president de la Generalitat del líder del PSC, Salvador Illa, Puigdemont ha vuelto a Cataluña tras estar años fugado. El líder de Junts ha dado un discurso ante sus seguidores cerca del Parlament pero después no ha acudido al hemiciclo. "Aunque les hemos visto su cara de represores, hoy he venido aquí para recordarles que aún estamos aquí", ha proclamado Puigdemont en ese acto público. Posteriormente, ha desaparecido y los Mossos d'Esquadra han activado el 'Pla Gàbia' (Operación Jaula) en Barcelona. García Martín ha asegurado que la imagen del expresident fugado se la deben los españoles a Sánchez, "que es quien lo ha permitido". Se ha planteado preguntas como "¿Cómo es posible que una persona que huyó en un maletero pueda volver a nuestro país y no ser detenido de inmediato? ¿Cómo es posible que 500 militantes de Esquerra Republicana de Cataluña, a cuenta de la investidura de ella, puedan cambiar, puedan condicionar el modelo de país que nos hemos dado todos los españoles? ¿Cómo 500 personas pueden condicionar el modelo de país que nos hemos dado 48 millones de españoles?". Se ha cuestionado también cómo es posible que se "ponga en riesgo la financiación de los servicios públicos" con una financiación "a la carta" para Cataluña y "al dictado de aquellos que trataron de dar un golpe de estado desde Cataluña". Frente a ello ha situado a la Comunidad de Madrid es la autonomía "más solidaria" y la que "más aporta a la caja común", el Fondo de Garantía de los Servicio Públicos Fundamentales. "Y a todas estas preguntas la respuesta es única, la respuesta es Sánchez. Sánchez es el que permite todas estas cosas que acabo de citarles. Un presidente además que está dispuesto a todo, a todo, a pagar todos los peajes que se le impongan para poderse mantener en la Moncloa", ha zanjado.

