El PP citará a Sánchez en septiembre en la comisión de investigación del Senado por el caso de Begoña Gómez

La portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, ha anunciado este martes que los 'populares' han solicitado para septiembre la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la comisión de investigación del Senado sobre la trama 'Koldo' que también abarca los asuntos que afectan a su esposa, Begoña Gómez. En declaraciones a esRadio, que ha recogido Europa Press, la dirigente del PP ha confirmado la solicitud de la comparecencia, además de insistir que desde su formación van a denunciar y utilizar "todos los instrumentos legítimos que tenemos, tanto políticos, legislativos, como judiciales, para que se esclarezca toda la corrupción que acecha tanto al entorno personal del presidente", tanto de su esposa como su hermano. "No vamos a parar, tenemos que saber la verdad", ha exigido Montserrat, que ha reclamado a Pedro Sánchez que si "no hay ningún tipo de problema" de corrupción, como así lo expuso en las cartas a la ciudadanía, "que dé la cara". "Si Sánchez no tiene ningún problema y tan tranquilo está, pues que lo explique, donde lo tiene que explicar, que es ante las Cortes, que es donde recae la soberanía nacional", ha defendido la portavoz europea del PP. (((((SEGUIRÁ AMPLIACIÓN))))

