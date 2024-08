Gisela Pulido lamenta el aplazamiento de la jornada porque se "sentía bastante cómoda"

Marsella (Francia), 5 ago (EFE).- Gisela Pulido, que sólo ha podido disputar una de las cuatro regatas previstas para esta segunda jornada de competición en los Juegos de París de la clase Fórmula Kite (tabla con cometa y foil), ha lamentado el aplazamiento por falta de viento porque se "sentía bastante cómoda".

"Sólo hemos podido hacer una prueba y en la primera ceñida de la segunda nos han anulado. Me sentía bastante cómoda porque el viento estaba bajando y con viento flojo, cuando está difícil, me gusta", ha relatado la regatista barcelonesa.

Gisela Pulido también ha destacado que "al ser más ligera -menos peso" le beneficia y que luego les "ha enviado a tierra a esperar y no ha habido más ocasiones de navegar".

"He cometido un par de fallos en la prueba ya que podría haber salido mejor y he finalizado décima. Estoy fuera del 'Top10' pero cerca -once- y esperando que mañana y pasado haya en regatas", ha afirmado en la Marina de Marsella. EFE

agr/apa