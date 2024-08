El mundo del deporte en el anime: fútbol, baloncesto, voleibol e incluso gimnasia rítmica

Guillermo Vázquez

Madrid, 3 ago (EFE).- Aunque el fútbol sea el rey, los Juegos Olímpicos nos recuerdan que hay muchos más deportes que merecen atención. En el mundo del anime todas las disciplinas tienen cabida y la cita de París es un buen momento para revisar series que fueron tan populares como 'Campeones: 'Oliver y Benji' o 'Dash Kappei'.

La llegada de 'Campeones: Oliver y Benji' ('Supercampeones' en Latinoamérica), supuso un terremoto generacional en los años 90, cuando pobló todos los patios de los colegios a la hora del recreo. Se convirtió en la serie más exitosa del género y hoy es el ejemplo paradigmático de animes deportivos.

La saga, todo un referente para los milenial, sigue vive hoy en día aunque empezó a emitirse en Japón en 1983.

Las aventuras de Oliver y Benji no fueron el único ejemplo del género que llegó a occidente en los 90. 'Dash Kappei' (1981), conocida como 'Chicho Terremoto' en España y 'Gigi, el chico terremoto' en Latinoamérica, pese a no ser un anime centrado únicamente en el deporte, sus tramas basadas en el baloncesto y en el tenis de mesa suponen una muy buena aproximación al mundo atlético en la sociedad japonesa.

El baloncesto también es el eje principal del manga 'Slam Dunk', publicado de 1991 a 1996 y cuyo anime apareció en 1993. Y 'Kuroko no basket' (2012) recogió el testigo recientemente en cuanto a animes de éxito sobre este deporte.

El tenis también está representado en el anime japonés, entre otras, con 'Prince of Tennis' (2001), que narra cómo un misterioso joven, que resulta ser hijo de una leyenda de la raqueta, vuelve de los Estados Unidos para unirse a un club en Japón. Con una representación exagerada del juego, regala momentos insólitos como un partido contra un príncipe francés a lomos de un caballo.

El anuncio en 2013 de Tokio como sede de los Juegos Olímpicos de 2020, provocó un aumento de animes deportivos, de entre los que destaca por encima de todos 'Haikyu!! Los ases del vóley' (2014), la exitosa serie de voleibol que trata sobre la vida de Shoyo Hinata.

El leitmotiv de jóvenes talentosos que se inscriben a clubs de deportes al cumplir los 15 años es una constante en gran parte de los animes deportivos. En 'Yowamushi Pedal' (2013), el protagonista, un joven de pequeña estatura aficionado al mundo del manga, se alista en el equipo de ciclismo del instituto (situado convenientemente en lo alto de una colina) al descubrir su capitán un talento innato en él.

En 'Hanebado' (2018) el bádminton vertebra la historia de dos jóvenes en plena crisis existencial que han perdido la pasión por el deporte al ingresar en el instituto.

‘Free!’ (2013) nos transporta a la piscina olímpica con una trama que también explota la temática escolar. Cuenta el reencuentro de un antiguo equipo de natación infantil, uno de cuyos miembros emigró a Australia y regresa convertido en un chico altivo y desafiante hacia sus excompañeros.

El mundo de la gimnasia también está representado en el mundo de la animación japonesa. 'Bakuten!' (2021) se centra en la gimnasia rítmica masculina, disciplina que aún no es olímpica. Y 'Piruetas' (1986), que fue un fracaso en Japón pero un éxito en Europa, en la femenina a través de la historia de Hikari (Valentina en español).

Por su parte, 'Tsurune' (2018) explora el mundo del tiro con arco tradicional japonés, con una estética muy cuidada y de nuevo con el argumento del adolescente que desarrolla su gran pasión. En este caso, el anime parte de una serie de novelas ligeras ilustradas.

También parte de una novela del mismo nombre 'Run with the wind', el anime de 2018 que trata sobre un ex atleta juvenil al que atrapan después de robar comida y captan para un club de atletismo universitario.

Por último, 'Ping Pong: The Animation' es la adaptación de animación de 2014 del manga 'Ping Pong' inicialmente publicado en 1996, que narra la historia de los jugadores de un club de tenis de mesa, con un estilo gráfico muy particular, alejado de los estándares habituales del anime. EFE

gvf/agf/jlm