Lo que 'costó' cada diputado el 18F a los partidos gallegos: 40.000 euros al BNG, 54.000 al PP y más de 200.000 al PSdeG

Un informe del Consello de Contas de Galicia que desgrana las contabilidades declaradas por las formaciones en relación a la campaña a los comicios autonómicos del 18 de febrero certifica el distinto 'coste' que, si se pone en relación el esfuerzo económico con los resultados obtenidos en las urnas, supuso para cada partido sentar a sus respectivos parlamentarios en el Pazo do Hórreo. Dicho estudio, publicado este miércoles y que certifica, en líneas generales, que las contabilidades declaradas por PPdeG, BNG, PSdeG y Democracia Ourensana (D.O.) cumplen con los parámetros legales establecidos, también revela que populares y socialistas gastaron más de 2 millones de euros durante la campaña electoral, mientras que el Bloque dice haber gastado poco más de un millón. La formación capitaneada por el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, sentó a un diputado, Armando Ojea, en el hemiciclo gallego, con unos gastos totales de 65.386 euros. Este sería el segundo menor coste por diputado si se atiende a los resultados de las cuatro formaciones con representación en la Cámara autonómica. Y es que la menor inversión por parlamentario, si se divide el millón de euros de gastos entre los 25 escaños logrados el 18F, recaería en el BNG que lidera Ana Pontón, con un 'coste' de unos 41.000 euros por acta. Por su parte, los gastos de los populares se traducirían en unos 54.000 euros por cada uno de los 40 escaños obtenidos; mientras que en el caso del PSdeG, al quedarse con 9 diputados en el hemiciclo gallego y gastar más de 2 millones de euros, el 'coste' para la formación que dirige José Ramón Gómez Besteiro se situaría por encima de los 200.000 euros (unos 238.000). CONTABILIDAD DEL PPDEG Más en detalle, según refleja la contabilidad remitida al Consello de Contas, el PPdeG declara unos ingresos de 2.086.322,77 euros y los gastos totales en los que incurrió superan los 2,1 millones (incluidos los gastos financieros, ya que pidió un préstamo), lo que supone una diferencia negativa de 76.883,64 euros. La mitad de su financiación aproximadamente le llegó al suscribir un préstamo con una entidad bancaria el día 1 de marzo de 2024 por 1,1 millones de euros, con intereses nominales anuales del 6,6920% y fecha de vencimiento el 1 de marzo de 2025. Además, la Administración subvenciona a los partidos con representación parlamentaria y, por esta vía, los populares obtuvieron más de 543.600 euros. El partido aportó para la campaña 442.714 euros, y los populares no declaran ningún otro ingreso, tampoco aportaciones de personas físicas o jurídicas. Los gastos electorales ocasionados por el envío directo y personal a los electores de propaganda electoral, que figuran registrados en la contabilidad presentada por el PPdeG ascendieron a 318.314,78 euros, a los que Contas agrega los gastos financieros imputables al concepto de envío que ascienden a 11.730,30 euros. PRÉSTAMO YA AMORTIZADO La formación política declaró gastos electorales ordinarios por importe de 1.768.007,99 euros, a los que Contas apunta que se deben sumar 65.153,34 euros declarados de estimación de gastos financieros (corregidos por el ajuste efectuado por el órgano fiscalizador por importe de 2.249,25 euros, a raíz de conocer que los populares habían amortizado el endeudamiento asumido). En la revisión de las restantes partidas no se encontraron incidencias relevantes en la documentación que los justifica, y Contas también certifica cumplimiento de límite de gastos y pagos al día. La propuesta de subvención que formula el Consello de Contas para el PPdeG, que obtuvo 40 diputados el 18F, asciende a 1.884.835,99 euros, aunque tras los anticipos, le quedaría un importe líquido a percibir de 181.464 euros. Con posterioridad a la elaboración del anteproyecto de informe y a su elevación a la sección de Fiscalización, Contas informa de que tuvo constancia de la notificación de la amortización total de la operación de endeudamiento suscrita por el PPdeG. Como consecuencia de esa comunicación los gastos financieros son inferiores a los declarados en la contabilidad. BNG: CASI 900.000 EUROS DE SUBVENCIÓN PENDIENTES DE PERCIBIR En el caso del BNG, declara a Contas unos ingresos de poco más de 1 millón de euros y unos gastos similares --la contabilidad concreta que ingresó unos 8 euros más de los que gastó finalmente--. La principal diferencia con respecto a PP y PSdeG es que no recurrió a operaciones de endeudamiento, y refleja más de 165.000 euros de aportaciones de personas físicas o jurídicas para la campaña electoral. La formación aportó más de 727.000 euros e ingresó más de 135.000 de anticipos de subvenciones electorales. Revisada toda la documentación justificativa, Contas apunta que "no se encontraron deficiencias de relevancia", por el que no se formulan observaciones respecto de la fiscalización de los gastos electorales ordinarios del BNG, que se elevan a 694.777,10 euros. En su caso, los gastos ocasionados por el envío directo y personal a los electores de propaganda electoral ascendieron a 333.215,62 euros y el BNG respetó el límite legal máximo de gastos electorales fijado. Y en la fecha de cierre de la contabilidad no le figuran deudas con proveedores. En el caso de los nacionalistas, Contas apunta que la subvención que corresponde a esta formación política asciende a 1.027.992,72 euros. Dado que esta formación percibió un anticipo a cuenta de 135.135,50 euros (de gastos electorales) procede descontar esta cantidad del importe de la subvención procedente, por lo que tiene pendiente de percibir 892.857,22 euros. PSDEG: MÁS DE UN MILLÓN APORTADO POR EL PROPIO PARTIDO Al igual que los populares, Contas hace constar que el PSdeG tuvo unos gastos totales en campaña que superaron los 2,1 millones de euros, con unos ingresos totales similares (hay una diferencia negativa de unos 27.804 euros). En el caso de los socialistas gallegos, en lo que respecta a los ingresos, el elemento diferencial es que el grueso de su financiación (junto con un préstamo de 700.000 euros) lo constituye la aportación del propio partido (que supera los 1,1 millones de euros). De anticipos de subvención tuvo unos 301.953 euros y no declara aportaciones de personas físicas o jurídicas. El PSdeG suscribió un contrato de préstamo con una entidad bancaria el día 16 de febrero de 2024 por 700.000 euros, con intereses nominales anuales del 6,6920% y fecha de vencimiento el 1 de marzo de 2025. Como garantía de esta operación, apunta Contas, la formación política realizó una cesión de los derechos de cobro del pago de la subvención pública en favor de la entidad financiera. Los gastos electorales ocasionados por el envío directo y personal a los electores de propaganda, ascendieron, según la contabilidad del PSdeG, a 395.333 euros, y el informe ratifica que se respetaron los límites de gastos electorales, además de cumplir con el pago a proveedores. El órgano fiscalizador refleja que la subvención que corresponde a esta formación política, que obtuvo 9 diputados el 18F, sería de 791.482 euros. Descontados los anticipos, tendría pendiente de percibir 79.148,30 euros. DEMOCRACIA OURENSANA Por su parte, Democracia Ourensana (D.O.), que logró sentar en el hemiciclo gallego a un diputado, Armando Ojea, tras los últimos comicios autonómicos, como es una fuerza sin representación previa no tuvo derecho a anticipos de subvenciones. Sus gastos e ingresos declarados, coincidentes y cubiertos por el partido que dirige el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, ascienden a 65.386,43 euros.

