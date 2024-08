El PSOE culpa a Feijóo del sobrecoste de 470 millones del hospital de Vigo y cuestiona su capacidad de gestión

El PSOE carga contra el actual presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, por el sobrecoste de 470 millones en la construcción del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, que se llevó a cabo mientras era presidente de la Xunta de Galicia y ponen en cuestión su capacidad de gestión. Los socialistas se lanzan contra Feijóo después de que el Consello de Contas de Galicia publicase este miércoles el Informe de Fiscalización del Contrato de Concesión del hospital, que concluye que habría sido más eficiente licitar la obra y los servicios del centro por separado, y no conjuntamente como llevó a cabo la Xunta, ya que supondría un ahorro de más de 470 millones de euros. El PSOE acusa a Feijóo de "presumir" de su hoja de servicios y considera que este informe es "demoledor" e "implacable" con él y "pone en el foco la capacidad de gestión" del líder del PP. "Una vez más, el ansia por privatizar y por desmantelar lo público supone un perjuicio económico para los ciudadanos que pagan religiosamente sus impuestos. Feijóo no estuvo a la altura, igual que otra gran privatizadora: Isabel Díaz Ayuso", según espetan en referencia a la presidenta de la Comunidad de Madrid. En Ferraz señalan que este hospital fue proyectado por un gobierno de izquierdas, pero la llegada de Feijóo a la Xunta provocó la decisión "de privatizar el coste de su construcción con el resultado de 470 millones de euros más regalados a la UTE de empresas encargadas de la obra". No obstante, el informe señala que la "opción más ventajosa" sería la licitación de un contrato de obras para la ejecución de la infraestructura, por una parte, y la licitación de contratos de servicios, por otra. "En términos económicos, la alternativa de la licitación de la obra por una parte y la licitación de contratos de servicios por otra, es más eficiente que el contrato de concesión realizado, ya que se podrían alcanzar resultados similares a un menor coste", indica Contas.

