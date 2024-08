Decenas de venezolanos protestan en Bilbao contra el "fraude electoral" de las elecciones presidenciales del 28 de julio

Decenas de venezolanos residentes en Bilbao se han concentrado este jueves frente al consulado de su país, en la Plaza Venezuela, al lado de la escultura Simón Bolívar, para denunciar en una protesta pacífica con cacerolada el "fraude electoral" en los recientes comicios presidenciales de su país, según ha explicado Moisés Rivas, coordinador de la Plataforma de Venezolanos en Bilbao. "Para nadie es un secreto que Edmundo González Urrutia (el opositor oficial a Nicolás Maduro) ha ganado las elecciones presidenciales y no quieren reconocerlo, no quieren entregar el poder", ha criticado Rivas, mientras sujetaba una bocina con los colores de la bandera venezolana. Así lo ha constatado, ha asegurado, la líder opositora Maria Corina Machado, "que tiene el 80% de las actas de votación". Según los datos que manejan desde la Plataforma de Venezolanos en Bilbao, la oposición ha contabilizado 2.759.256 votos para Maduro y 6.274.182 para Edmundo González. En Bilbao los venezolanos que votaron lo hicieron también a favor de la última opción, "unos 300 votos", según ha asegurado el coordinador. Otro de los coordinadores del grupo, Pedro Gil, ha explicado que las últimas informaciones que reciben desde Caracas, con quienes están en constante comunicación, señalan que "están secuestrando a los que firmaron las actas en los centros de votación para presuntamente falsificar nuevas". NOTICIAS DESDE VENEZUELA Los venezolanos asentados en Bilbao han asegurado que conocen las novedades que ocurren en su país "a través de los vídeos que la gente publica en las redes sociales" porque, denuncia Rivas, "Maduro tiene todo en su poder" y no les permiten ver las noticias. Con las manifestaciones que están ocurriendo en las calles del país del sur de América, "donde en 48 horas ha habido más de 11 muertos, incluido un niño de 14 años, y 700 detenidos", en palabras de Gil, están "más alerta que nunca" y ha asegurado que seguirán saliendo a la calle "hasta que respeten la voluntad de los más de seis millones de venezolanos" que quieren que Maduro deje el poder. Moisés Rivas ha reiterado que su compromiso con las protestas que se organizan en Bilbao (la próxima será el domingo a las 11.30 horas en la Plaza Moyúa y juntarán a venezolanos de la zona norte que lleguen de Vitoria, Cantabria o La Rioja) es "para decirle a Venezula que no está sola frente al fraude" y que están luchando para construir un nuevo país. "Yo no voy a volver hasta que no caiga la dictadura, porque yo quiero vivir en un país libre, donde pueda trabajar y tenga un buen sueldo", ha señalado Rivas, que trabaja desde hace cinco años en Bilbao. AGRADECIMIENTO A BILBAO El colectivo venezolano ha querido además enviar un mensaje de agradecimiento a la ciudad de Bilbao, donde, han asegurado, se han sentido acogidos desde el principio. "Sabemos que muchos vascos están a favor de nuestra causa, y los que no lo están, tienen que ponerse en el lado bueno de la historia. Nosotros no le hacemos daño a nadie, lo que queremos es un cambio, queremos volver a casa y abrazar a nuestras familias", ha concluido Rivas.

