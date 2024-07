La ley audiovisual en la que trabaja la Xunta rebaja el apoyo parlamentario para elegir al director de la CRTVG

La nueva ley audiovisual de Galicia en la que trabaja el Gobierno autonómico rebaja el apoyo parlamentario necesario para elegir al director xeral de la CRTVG y abre la puerta a que este pueda ser designado con la mayoría absoluta que actualmente tiene el Partido Popular en el Pazo do Hórreo. El Consello de la Xunta ha dado luz verde este lunes al Anteproyecto de ley de servicios de los medios públicos de comunicación audiovisual de Galicia, que ahora iniciará su exposición pública. Posteriormente, si se aprueba como proyecto de ley por parte de la Xunta pasaría al Parlamento, tal y como ha detallado el máximo mandatario autonómico, Alfonso Rueda, en su comparecencia tras la reunión semanal de su Gobierno. En su comparecencia ante los medios y preguntado por la elección del director xeral, el presidente del Gobierno gallego ha explicado que el texto mantiene como "primeras opciones" que la elección se adopte por tres quintos del Parlamento de Galicia y que, si no se obtuviesen, dos tercios. Con todo, ha reconocido que introduce una disposición transitoria que permite designar a esta persona con "con mayoría absoluta". Según ha dicho, para "evitar una situación de interinidad sin solución de continuidad" que "equivale casi a un bloqueo". Rueda ha asegurado que la atención del Gobierno y del grupo que lo sustenta es "poder llegar a un acuerdo", para lo que el texto contempla las mayorías iniciales. "Si al final, el resultado fuese que no es posible porque cualquier propuesta es rechazada... Lógicamente esa interinidad no se puede perpetuar en el tiempo y estaría esa última posibilidad de hacerlo con una mayoría también reforzada y también democrática", ha dicho. El presidente ha sostenido que el objetivo de la nueva ley es adecuar la normativa que fecha del 2011 a los muchos cambios vividos en el sector audiovisual, así como a los patrones de consumo de los últimos años. Además, se adapta la ley gallega a la normativa europea y, entre otras novedades, incluye que la Corporación de Radio Televisión de Galicia (CRTVG) cambie de nombre para pasar a llamarse Corporación de Servicios Audiovisuales de Galicia.

