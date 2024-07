Merche Castellanos: "Nos ha faltado puntería"

París, 28 jul (EFE).- Merche González, guardameta de la selección española femenina de balonmano, atribuyó a la falta de puntería y al acierto de la portera rival la derrota contra Angola, por 26-21, en los Juegos de París, que complica la supervivencia de las 'Guerreras'.

"Es un resultado duro, pero tenemos que seguir adelante. Hay posibilidades y aunque el camino es difícil, ya lo era al principio, pues hay que pelearlo", dijo a EFE la jugadora.

"Nuestras opciones están ahí, vamos a aferrarnos a ellas y veremos lo que puede pasar", señaló González, que consideró que la trayectoria de España es ascendente con respecto al partido frente a Brasil.

Merche reconoció que por momentos no estuvieron ajustadas en defensa ante unas angoleñas que físicamente son muy fuertes, lo que les castigó mucho de cara al marcador ya que concedieron "disparos muy cómodos".

"Pero hemos corregido cosas con respecto al partido de Brasil, aunque es verdad que no nos ha salido el partido que queríamos", dijo.

La portera, cuyas paradas mantuvieron al equipo español con vida durante muchas fases del partido, no quiso valorar su actuación personal: "He intentado ayudar al colectivo, pero no ha sido suficiente. No importa que yo haya estado mejor o peor, cuando perdemos, perdemos todas". EFE

