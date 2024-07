Bucsa: "También me hubiera gustado jugar el dobles mixto"

París, 28 jul (EFE).- Cristina Bucsa, que debutó en unos Juegos Olímpicos con una convincente victoria ante la croata Petra Martic para situarse en la segunda ronda de París 2024, afrontó su debut en el torneo "como un partido más" y desveló que además de jugar el dobles con su compañera Sara Sorribes le hubiera gustado "jugar también el mixto".

"También me hubiese gustado jugar el mixto, pero no ha podido ser. No pasa nada", indicó la española que se toma los Juegos Olímpicos "como un torneo más y un partido más".

"No, no ha sido más fácil de lo previsto. Había jugado contra ella (Martic) en Montreal el pasado año en pista dura y me ganó. Me costó mucho pero aquí, en tierra, me he sentido muy bien y a medida que avanzaba el partido he jugado mucho mejor", dijo Bucsa que semanas atrás estuvo en este recinto para jugar Roland Garros.

"No he notado diferencia. Aunque sean unos Juegos para mi era un partido más", indicó la española que prefiere ir "partido a partido".

Bucsa tuvo palabras para su compañera Sara Sorribes, eliminada por la checa Barbora Krejcikova en tres sets y después de dos horas y 55 minutos de partido.

"Sara ha sufrido una derrota muy dura. Estaba afectada porque es duro haber perdido con un marcador tan justo ante una de las mejores del mundo. Pero tiene que estar orgullosa del partido que ha hecho ante una ganadora de Grand Slam", dijo sobre su compañera de dobles en París 2024.

"Yo la voy a animar muchísimo y que sepa que va a tener aquí una gran animadora a su lado", indicó. EFE

