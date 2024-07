PSOE-A presenta demandas por injurias y calumnias contra once políticos de PP y Vox tras los fallos del TC por los ERE

El PSOE-A ha formalizado este jueves, 25 de julio, las primeras demandas que había anunciado que interpondría contra representantes de PP y Vox por supuestas injurias y calumnias que, en su opinión, habrían cometido con declaraciones en relación al caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos tras las resoluciones del Pleno del Tribunal Constitucional (TC) que desde el pasado mes de junio han venido estimando parcialmente recursos de amparo de condenados por dicho caso, como los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán. El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha avanzado durante su intervención en la sesión de control al Gobierno andaluz en el Pleno del Parlamento que su partido ya tenía "preparadas" esas demandas del PSOE contra miembros del PP y de Vox por injurias y calumnias respecto al caso ERE, tras la anulación de las condenas por parte del Tribunal Constitucional. Posteriormente, en conversación con los periodistas en el Parlamento, Juan Espadas ha aclarado que se han formalizado este jueves cuatro líneas de querellas, dirigidas en total contra once representantes de PP y Vox. En concreto, ha explicado que se han presentado dos demandas ante juzgados de primera instancia e instrucción de Madrid contra, por un lado, el portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Miguel Tellado, y el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, y, por otro lado, contra la portavoz de Vox en la Cámara baja, Pepa Rodríguez Millán. De igual modo, el PSOE-A ha presentado una demanda en un juzgado de primera instancia de Sevilla contra el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa del Gobierno andaluz, Antonio Sanz; el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, y el secretario general del PP-A, Antonio Repullo. Y, en cuarto lugar, el PSOE andaluz, y Juan Espadas a título personal, han presentado otra demanda contra dirigentes de Vox en Andalucía; en concreto, contra el portavoz parlamentario de dicho grupo, Manuel Gavira; los parlamentarios autonómicos Javier Cortés y Ana María Ruiz; y los portavoces adjuntos de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, Gonzalo García de Polavieja y Fernando Rodríguez Galisteo. DEMANDAS SUJETAS A CONCILIACIÓN PREVIA Todas estas demandas están sujetas a conciliación previa, y se derivan de declaraciones de representantes de PP y Vox que, tras las sentencias del TC anulando condenas por los ERE, han seguido hablando de que se produjo un "robo de 680 millones de euros" de dinero de los andaluces en ese caso, y hayan culpado por ello a los socialistas, así como tras una concentración que Vox convocó el pasado 15 de julio ante la sede del PSOE-A en la calle San Vicente de Sevilla, según ha explicado Juan Espadas. En su debate con el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en el Pleno del Parlamento, Juan Espadas, ha instado a Moreno a aclarar que "acata" las sentencias del TC sobre los recursos de amparo de condenados por la 'pieza política' de los ERE, "le guste o no el contenido" de esas resoluciones, y le ha afeado la "deslegitimación" del TC que, en su opinión, han trasladado consejeros del Gobierno andaluz con sus declaraciones sobre esos fallos de la corte de garantías. Espadas ha afeado a Moreno que, si respeta las decisiones del TC, por qué desde el Gobierno andaluz "siguen afirmando lo que el Tribunal Constitucional ha anulado", y "siguen diciendo, después de conocidas las sentencias" del tribunal de garantías, que "hubo una trama corrupta, una confabulación política, como dijeron desde el principio, que hubo una trama para defraudar recursos públicos, para montar un sistema de ayudas", y que representantes socialistas "defraudaron y robaron 680 millones de euros a los parados andaluces". "Eso es falso y lo ha dejado claro el Tribunal Constitucional", ha aseverado Juan Espadas, quien ha proclamado que "no ha habido ningún complot del Partido Socialista ni de los Gobiernos socialistas para defraudar dinero público a los andaluces", y ha advertido a Moreno de que "tiene dos opciones, o se declara antisistema y no respeta las sentencias del Constitucional o, si las acata, tiene que dar instrucciones claras para que dejen de decir las barbaridades que dicen, los 'tuits' que ponen". En ese punto, ha animado a Moreno a decirle al secretario general del PP-A, Antonio Repullo, que "deje de decir exactamente que los socialistas hemos robado 680 millones de euros a los parados andaluces", porque, "si sigue diciéndolo, está mintiendo", según ha enfatizado el líder del PSOE-A.

Compartir nota: Guardar Nuevo