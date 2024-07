BNG cree que el Gobierno da "una de cal y otra de arena" en regeneración pero se muestra abierto a "trabajar"

El portavoz del BNG en el Congreso, Néstor Rego, considera que el Gobierno da "una de cal y otra de arena" con las medidas de regeneración democrática, pero se ha mostrado dispuesto a "trabajar" y a "apoyar" aquellas iniciativas que desde su formación juzguen positivas. Así lo ha expresado ante la prensa tras la reunión con el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, para avanzar en las medidas de regeneración democrática propuestas por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, durante el Pleno del Congreso el pasado miércoles. En concreto, la lista de propuestas que ha entregado el nacionalista gallego están enfocadas en tres ámbitos: las garantías de derechos y libertades públicas, los medios de comunicación y la justicia. En el primero de ellos, incluye por ejemplo, la derogación de la Ley Mordaza, la Ley de Secretos Oficiales, eliminar el delito de desordenes públicos agravados o avanzar en la laicidad del Estado. En lo referente a los medios, su formación aboga por la "transparencia" de aquellos medios que reciban dinero público y la "libertad plena" de los profesionales a la hora de desarrollar su trabajo. Y en materia de justicia, Rego ha destacado el "retroceso" que supone el pacto alcanzado entre el PP y el PSOE para el Consejo General del Poder Judicial y ha insistido en la necesidad de "descentralizar" las administraciones judiciales. "DECEPCIONANTE" EN MATERIA JUDICIAL Por ello, Rego cree que el Ejecutivo acoge "positivamente" algunos de los aspectos propuestos, pero que sin embargo "da una de cal y otra de arena" porque en materia judicial "no tienen intención" de hacer más cambios, algo que no ve "justificable" y considera "decepcionante" y porque las "políticas públicas no parecen ser su prioridad". El diputado gallego ya aprovechó su intervención en el Pleno del pasado miércoles para reprochar a Sánchez sus propuestas se queden "cortas" para una regeneración democrática y que carezcan de la "credibilidad necesaria". "Pierden credibilidad cuando incumplen sistemáticamente las promesas y compromisos más importantes", advirtió y puso como ejemplo de ello, entre otras cosas, la reforma de la Ley Mordaza o la Ley de Secretos oficiales.

