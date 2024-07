Rull asegura que no tendrá "pasividad" ante una hipotética detención de Puigdemont

El presidente del Parlament, Josep Rull, ha asegurado este viernes que el único escenario que no contempla "es el de la pasividad" en el caso de que se detenga al expresidente de la Generalitat y candidato de Junts a la reelección, Carles Puigdemont, si regresa a Cataluña. "Ante esta hipótesis de detención del presidente, diputado y eventual candidato Puigdemont, el único escenario que no contemplo es el de la pasividad", ha subrayado en declaraciones a los medios en su visita a la cárcel de Lledoners, donde él estuvo ingresado por la causa del 'procés'. Pese a no querer avanzar escenarios, ha sostenido que una eventual detención de Puigdemont sería "una cuestión de una anormalidad excepcional" que, a su juicio, habría que afrontar en consecuencia. "No es normal que uno de los diputados pueda ser detenido, que uno de los diputados susceptibles de ser investido como presidente pueda ser detenido", ha añadido. REDUCIR LA INSEGURIDAD JURÍDICA Por ello, ha argumentado la necesidad de reducir "al mínimo posible" los espacios de inseguridad jurídica que pueda haber en el Parlament con el objetivo de saber hasta dónde se puede llegar. "Pero lo relevante es la voluntad política de la Mesa y de la Presidencia del Parlament para evitar que pasen cosas dentro del hemiciclo y en la planta noble del Parlament, que es una zona segura", ha subrayado. Según Rull, tendrán contemplados todos los posibles escenarios, pese a añadir que no le corresponde compartirlos, para saber como pueden y deben actuar en cada caso, ha puntualizado. LLEDONERS En su regreso a Lledoners, donde estuvo encarcelado dos años y medio, ha recalcado la "fuerza simbólica excepcional" que vuelva como presidente del Parlament, y ha agradecido el trabajo de todos los funcionarios del centro. También ha reivindicado el funcionamiento del sistema penitenciario catalán y ha explicado que ha podido hablar con presos, algunos de los cuales conocía y otros no, así como visitar algunos de los espacios que conocía, destacando que el que más le ha impactado ha sido el módulo de comunicaciones donde estaba con sus hijos cuando le visitaban.

